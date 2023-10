È in arrivo una nuova app social dedicata ai creatori di contenuti, chiamata Canopy. L’app permetterà ai creator di connettersi tra loro, condividere informazioni e parlare in modo aperto del settore. In questo articolo andiamo a vedere cos’è e cosa può fare l’app, sebbene al momento non sia ancora disponibile al download.

Canopy sarà uno spazio accogliente per tutti i creatori di contenuti

Canopy è stata fondata da Ayomi Samaraweera, ex dipendente di TikTok con oltre 25.000 follower sulla piattaforma. Samaraweera ha sviluppato questo nuovo social network per rispondere alle difficoltà che lei stessa ha incontrato nel momento stesso in cui il suo pubblico su TikTok è cresciuto. Secondo la fondatrice, infatti, “creare contenuti può essere un percorso solitario e difficile, e condividere informazioni può accelerare il processo di crescita”.

L’app si rivolge principalmente ai creatori di contenuti del settore bellezza, moda e lifestyle, nicchie con alto potenziale di guadagno, ma non disdegna tutti gli altri creator che operano in settori diversi come quello del gaming, cibo e addirittura contenuti per adulti. Gli influencer da tutte le principali piattaforme, come TikTok, Instagram e YouTube, potranno unirsi, con un requisito minimo di 1.000 follower.

Canopy presenterà funzionalità tipiche delle app social, come post, commenti e profili. Gli utenti potranno unirsi a thread chiamati “rami” o gruppi su argomenti specifici, per discutere di partnership con brand, trasparenza sui compensi, algoritmi delle piattaforme e altro ancora.

Un aspetto chiave è l’anonimato: gli utenti saranno anonimi per favorire la condivisione aperta di opinioni negative sul settore senza conseguenze sulla propria carriera. Ogni account riporterà solo la provenienza geografica e il tipo di contenuti creati.

Canopy testerà anche possibili strategie di monetizzazione, come abbonamenti premium, un mercato di ricerche per connettere brand e creator, e gestione di comunità per agenzie ed aziende. È previsto anche un sistema di ricompense con gli Aura Points per premiare l’impegno sulla piattaforma.

Oltre ad aver acquisito esperienza nel settore con TikTok, Ayomi Samaraweera ha anche lavorato presso Jellysmack, un’azienda specializzata nella crescita dei creatori digitali, un’esperienza le ha fornito una profonda conoscenza dell’economia dei creatori di contenuti. Canopy è finanziata da investitori del settore e fa anche parte del programma Techstars Seattle, che supporta e accelera lo sviluppo di startup tecnologiche promettenti.

Questo nuovo social si propone di avere un impatto positivo eliminando le gerarchie e la necessità di avere conoscenze pregresse per diventare un creator di successo. La fondatrice ritiene che tale percorso possa essere accelerato attraverso la condivisione di informazioni tra i creator stessi, un processo reso più efficiente grazie allo scopo stesso dell’app, che mira a fornire uno spazio sicuro dove i creator possono discutere apertamente delle sfide del mestiere senza timori di conseguenze negative.

Quando verrà lanciata la prima versione dell’app

Il lancio della versione pilota dell’app è previsto a breve, con l’obiettivo di coinvolgere 1000 influencer iniziali. La fase di test sarà cruciale per costruire una massa critica su Canopy e validarne il modello di business. Se l’esperimento avrà successo, la piattaforma potrebbe ritagliarsi una nicchia tra le app social dedicata a una categoria di utenti in forte crescita come i creator digitali.

Qualora vogliate approfondire le funzionalità dell’app o procedere direttamente con l’iscrizione, potete fare riferimento al sito ufficiale di Canopy, disponibile a questo indirizzo.

