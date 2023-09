In questi giorni, DAZN — nota piattaforma per la visione di eventi sportivi in streaming — sta proponendo una nuova iniziativa promozionale rivolta ai clienti che abbiano già sottoscritto il suo piano più economico — DAZN Start — o che intendano farlo: fino alla fine del mese di ottobre, i clienti otterranno la visione gratuita anche del partite di calcio del campionato di Serie A, ordinariamente non incluso nel pacchetto in discorso.

Serie A gratis con DAZN Start (fino al 31 ottobre 2023)

I più attenti tra di voi ricorderanno probabilmente che DAZN aveva creato il piano Start la scorsa estate, a seguito dell’uscita di ELEVEN Sports dal mercato italiano e della sua acquisizione ad opera dello stesso Gruppo DAZN: grazie a questo nuovo piano, DAZN aveva di fatto assorbito la clientela che era solita guardare le partite di basket italiano ed europeo su ELEVEN Sports. Essendo questo il target dell’offerta, DAZN Start è il piano meno costoso della piattaforma, ma non include il calcio.

Ebbene adesso, per celebrare l’inizio di una nuova stagione di basket, DAZN Start permette ai clienti di allargare — temporaneamente — i propri orizzonti, senza alcun costo aggiuntivo: come detto in apertura, il piano base permetterà di fruire gratuitamente delle partite del campionato di Serie A TIM fino al 31 ottobre 2023. La promozione è valida sia per tutti coloro i quali attiveranno il piano Start a far data da ieri, 26 settembre 2023, sia per i clienti aventi lo stesso piano già attivo. Parliamo di 5 giornate di campionato, per un totale di 50 partite, insomma un gran bel regalo.

Per chi fosse interessato, si riepilogano le condizioni economiche di DAZN Start:

13,99 euro al mese con abbonamento mensile

al mese con abbonamento mensile 9,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale

al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale 88,99 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

>> Attiva una delle offerte DAZN <<

Gli altri piani DAZN disponibili

Per completezza, si riporta il catalogo dei piani di abbonamento previsti da DAZN per questa nuova stagione di sport:

DAZN Start con tutto il catalogo di eventi sportivi ma senza il calcio maschile e, quindi, senza le partite di Serie A, Serie B, le coppe europee e i campionati esteri

con tutto il catalogo di eventi sportivi ma senza il calcio maschile e, quindi, senza le partite di Serie A, Serie B, le coppe europee e i campionati esteri DAZN Standard con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, ma senza possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea utilizzando due diverse reti Internet

con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, ma senza possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea utilizzando due diverse reti Internet DAZN Plus con accesso a tutto il catalogo, calcio maschile compreso, e con la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea anche utilizzando due diverse reti Internet.

A seguire, si riepilogano i costi delle altre due offerte:

DAZI Standard 40,99 euro al mese con abbonamento mensile 30,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale 299 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione

DAZN Plus 55,99 euro al mese con abbonamento mensile 45,99 euro al mese con abbonamento mensile con vincolo annuale 399 euro per un anno con abbonamento annuale e pagamento in un’unica soluzione.



Per l’attivazione, potete fare riferimento al link sovrastante.

