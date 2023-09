La tecnologia Just Walk Out di Amazon è senza dubbio accattivante, in quanto grazie ad essa è possibile entrare in uno store, prendere ciò di cui si ha bisogno e semplicemente uscire dalla porta, senza dover effettuare operazioni particolari per il pagamento.

Ma è, allo stesso tempo, anche complicata, in quanto il sistema di Amazon utilizza la computer vision, soluzione che richiede un complesso sistema di telecamere e sensori per fare funzionare il tutto.

Amazon migliora la tecnologia Just Walk Out

Ebbene, Amazon ha deciso di migliorare tale sistema e ha annunciato il lancio di un modo nuovo e più semplice per far funzionare Just Walk Out: ciò sarà possibile grazie alla tecnologia che utilizza l’identificazione a radiofrequenza (o RFID), che verrà usata per tracciare gli articoli acquistati mentre si esce dal negozio.

Il colosso dell’e-commerce ha già sperimentato tale nuovo sistema alla Climate Pledge Arena di Seattle e ha iniziato i test anche alla Lumen Field, la sede dei Seattle Seahawks, ottenendo riscontri più che positivi: a dire di Amazon, infatti, i clienti apprezzano questo nuovo modo di fare shopping, ritenendolo più semplice e piacevole.

Il nuovo sistema utilizzato per Just Walk Out si basa su apposite etichette RFID (simili a quelle che si trovano normalmente sui capi di abbigliamento), attaccate su ogni prodotto e gli utenti, dopo avere scelto gli articoli desiderati, si limitano ad uscire dal negozio passando attraverso degli scanner che leggono i vari tag, facendo così il conto della somma dovuta e sarà sufficiente effettuare la scansione della propria carta di credito per completare la procedura.

La tecnologia RFID è già molto usata nel settore del commercio (soprattutto per gli inventari nei magazzini) e Amazon sta semplicemente cercando di sfruttarla per applicarla all’esperienza di acquisto quotidiana.

Al momento la tecnologia Just Walk Out è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia.