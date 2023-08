Il boom dell’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e le aziende che sono coinvolte maggiormente in questa rivoluzione tecnologica stanno incassando cifre stellari.

Una di queste è sicuramente NVIDIA che ha avuto una domanda senza precedenti per i suoi chip utili a gestire software di intelligenza artificiale generativa.

Nel comunicato relativo ai suoi utili del secondo trimestre la società ha rivelato di aver incassato 13,5 miliardi di dollari di entrate da maggio.

NVIDIA guadagna più soldi che mai grazie all’intelligenza artificiale

Secondo quanto riportato i data center hanno rappresentato la cifra record di 10,32 miliardi di dollari di tali ricavi, più che raddoppiati in un solo trimestre, dai quali sono maturati profitti per oltre 6 miliardi di dollari, in crescita dell’843% su base annua.

NVIDIA ritiene che il settore del gaming sia tornato a crescere e afferma che il 20% della sua base installata ora possiede almeno una GPU RTX 3060.

Nel prossimo trimestre la società prevede di fatturare 16 miliardi di dollari grazie alla spinta dell’intelligenza artificiale che riguarderà principalmente i data center, secondo Colette Kress, CFO di NVIDIA.

Dopo il boom della domanda durante la pandemia, NVIDIA può ancora sorridere, in quanto sta guadagnando più soldi che mai.

Potrebbe interessarti: Migliori schede video di Agosto 2023, ecco le migliori che abbiamo selezionato