Tre anni dopo la sua prima rivelazione sul sito Web di Bethesda, i primi filmati della serie Fallout in arrivo su Amazon Prime Video sono stati da poco mostrati ai partecipanti alla Gamescom.

L’anteprima fa parte della presentazione dell’atteso videogioco Starfield allo stand Xbox ed è stata introdotta da Todd Howard e Phil Spencer.

Secondo quanto riferito dai partecipanti alla fiera di videogiochi che si tiene ogni anno a Colonia, il video mostra dei contenuti sicuramente familiari ai giocatori di Fallout.

L’anteprima della serie Prime Video di Fallout mostrata alla Gamescom

Il filmato include persone che attraversano un deserto ostile e una donna che emerge da uno dei Vault caratteristici del gioco, oltre a scorci di personaggi che indossano l’iconica armatura potenziata, un ghoul che indossa uno spolverino e un Vertibird. Alla fine appare una breve clip di un’esplosione nucleare nei pressi di una città vicina che assomiglia a Los Angeles.

L’account ufficiale Amazon Prime Video ha successivamente condiviso il tweet confermando Los Angeles come sede del Vault 33 e una data di uscita nel 2024, ma senza una data specifica.

📍 Vault 33

Location: Los Angeles Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4 — Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023

La versione TV della popolare serie di giochi di ruolo di Bethesda è stata scritta e sviluppata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, entrambi parte del revival di Westworld trasmesso su HBO dal 2016 al 2022.

