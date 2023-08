GoPro è in procinto di rinnovare la propria action cam di riferimento con un classico incremental upgrade: le prime, dettagliate, indiscrezioni emerse sul conto della nuova GoPro Hero 12 Black mettono in evidenza tutte le somiglianze tecniche ed estetiche con la GoPro Hero 11 Black arrivata sul mercato nel mese di settembre dello scorso anno. In attesa della diffusione di informazioni ufficiali sul prodotto, il leak cui si fa riferimento ci offre già un quadro completissimo della situazione, includendo finanche diverse immagini e i presunti prezzo di listino e data di lancio europei.

GoPro Hero 12 Black nel segno della continuità

La nuova action cam GoPro Hero 12 Black sta facendo parlare di sé già da qualche tempo: qualche settimana fa erano iniziate a circolare alcune immagini del prodotto e ciò aveva alimentato le voci di corridoio più ardite, su tutte quella che parlava dell’implementazione di un sensore da 1 pollice.

Per la delusione di quanti ci stavano già facendo la bocca, proprio questo dettaglio sembra essere stato appena smentito: la scheda tecnica di cui la fonte è venuta in possesso, infatti, parla di un sensore da 1/1,9″ capace di scattare foto alla risoluzione massima di 27 megapixel e di registrare video fino alla risoluzione 5.3K. Insomma, i freddi numeri sembrano suggerire che la nuova GoPro Hero 12 Black si servirà dello stesso sensore del modello attuale. Tornando alle possibilità offerte, i video alla risoluzione massima arriverebbero ai 60 fps con HDR opzionale; non mancherebbe la possibilità di estrarre immagini a 24,7 megapixel dai video con servendodi dell’app GoPro Quik e di realizzare Log-Video a 8 e 10-bit.

Il produttore sembra promettere una migliore stabilizzazione dell’immagine grazie alla modalità HyperSmooth 6.0.

Per il resto, vale il discorso delle conferme: a meno di sorprese o di informazioni non ancora emerse allo stato attuale, l’esperienza software dovrebbe rimanere in larga parte immutata; lo stesso può dirsi dei due display integrati nella parte anteriore e posteriore dell’action cam: le diagonali di 2,27 pollici e 1,4 pollici sono le stesse della Hero 11 Black, mentre i rumor che parlavano di uno schermo principale edge-to-edge sono stati appena completamente smentiti dalle immagini che potete vedere in apertura e nella galleria a fine articolo.

Stando ai dettagli riportati sulla scheda tecnica, il vero importante miglioramento portato dalla GoPro Hero 12 Black riguarda la durata della batteria: al netto di una capacità invariata — 1.720 mAh —, il produttore dichiara un’autonomia massima di 70 minuti registrando alla risoluzione massima (5,3K@60fps), per una differenza di 9 minuti rispetto al modello attuale. Il dato dichiarato in modalità 5,3K@30fps supera i 90 minuti, contro gli 80 minuti di cui si era parlato in precedenza. Impostando la risoluzione di registrazione più bassa disponibile — vale a dire 1080p a 30 fps —, la nuova Hero 12 Black dovrebbe superare senza problemi le 2,5 ore (150 minuti) di riprese, contro un massimale precedente di 137 minuti. Sebbene non si tratti di miglioramenti rivoluzionari, a renderli interessanti è il fatto che il produttore sia riuscito a conseguirli senza aumentare la capacità della batteria e senza un incremento di dimensioni e peso (l’ago della bilancia dovrebbe fermarsi a circa 154 grammi).

Tra le altre informazioni già raccolte sul conto della nuova action cam, va sicuramente segnalata l’impermeabilità fino a 10 metri. Per la realizzazione della nuova Hero 12 Black, GoPro farà ampio uso di materiali riciclati; inoltre, il nuovo modello sarà visivamente distinguibile dal precedente in quanto non avrà un case interamente nero, bensì ricoperto di un pattern di macchioline colorate. Tra le funzioni integrate, si ricordano: HyperView, Horizon Lock, HyperSmooth AutoBoost.

Prezzo e disponibilità

Stando alle informazioni emerse fino a questo momento, la nuova GoPro Hero 12 Black dovrebbe debuttare ufficialmente il prossimo 13 settembre al prezzo di listino di 449,99 euro. Non volete attendere? Ecco i link per acquistare il modello attuale (e la versione Mini):

GoPro Hero 11 Black a 449 euro

GoPro Hero 11 Black Mini a 341 euro

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti: migliori action cam del mese