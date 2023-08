Microsoft ha introdotto una nuova piccola rivoluzione per gli utenti Xbox: le console Wraps per Xbox Series X. Questi accessori non solo permettono di personalizzare il proprio dispositivo, ma sono realizzati meticolosamente per essere funzionali al fine di garantire il corretto funzionamento della console. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità.

Design e varianti delle console Wraps Xbox Series X

Le console Wraps Xbox Series X sono disponibili in tre diversi design, progettati per andare incontro ai gusti più vari tra i giocatori. La prima variante è la Starfield edition, ispirata all’omonimo gioco, e dal costo di 49,99 euro a partire dal 18 ottobre (con disponibilità 19 ottobre). Questo wrap trasforma l’Xbox Series X in un futuristico modulo avionico, con pannelli delineati e grafiche legate al gioco che evidenziano i componenti interni.

Le restanti due varianti, invece, si ispirano al tema del mimetismo: si tratta delle edizioni Arctic Camo e Mineral Camo, disponibili dal 18 ottobre (ma con disponibilità 10 novembre) a 44,99 euro. L’Arctic Camo utilizza una palette di grigi e bianchi attenuati, mentre il Mineral Camo sfoggia colorazioni moderne tra i blu e i viola. Ogni modello non è solo attraente dal punto di vista estetico, ma garantisce anche prestazioni al vertice.

Le console Wraps Xbox Series X sono state infatti appositamente progettate per garantire un funzionamento ottimale della console. I wraps lasciano liberi i fori di ventilazione e possiedono piccoli piedini alla base che assicurano una corretta circolazione dell’aria. Composti da pannelli in materiale solido e rivestimenti in tessuti tecnologici, i wraps aderiscono perfettamente alla console, assicurandone stabilità e sicurezza.

In conclusione, le console Wraps Xbox Series X rappresentano una soluzione conveniente ed ecologica per personalizzare la propria console, mantenendo al contempo ottime prestazioni. Con tre differenti design tra cui scegliere, ogni giocatore può esprimere il proprio stile in modo unico e innovativo. Potete acquistarli sullo store ufficiale Microsoft.