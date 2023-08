Casa Pop-Up Desk di Logitech è un accessorio che punta a migliorare l’ergonomia quando si utilizza il notebook e lo spazio quando non lo si utilizza.

Si tratta di un kit che comprende il supporto per il notebook, una tastiera wireless “Casa Keys” e un touchpad “Casa Touch” che possono essere riposti all’interno del supporto stesso.

La tastiera e il touchpad sono progettati per essere riposti all’interno del supporto per laptop “Casa Book” che, come suggerisce il nome, assomiglia a un libro.

Previous Next Fullscreen

Logitech Casa Pop-Up Desk è un kit per notebook che comprende supporto, tastiera e mouse

Il supporto include anche uno slot di archiviazione aggiuntivo che secondo Logitech è sfruttabile per riporre altri accessori come ad esempio cavi di ricarica o materiale di cancelleria.

Casa Pop-Up Desk è disponibile nei colori bianco satinato, rosa e verde/grafite e attualmente è acquistabile nel Regno Unito al prezzo di 179,99 sterline (circa 208 euro) e probabilmente non è la soluzione più conveniente, tuttavia il prodotto è ben studiato, sia dal punto della praticità che sul piano estetico, oltre che in termini di ergonomia.

Il prodotto è disponibile anche in Australia e in Nuova Zelanda, tuttavia non sappiamo se Logitech lo commercializzerà anche in altri mercati. Maggiori informazioni su Casa Pop-Up Desk sono disponibili qui.

Potrebbero interessarti: migliori notebook, Migliori tastiere di Agosto 2023, migliori mouse del mese