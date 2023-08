Keychrom è un brand focalizzato sulle tastiere customizzabili, un’azienda abbastanza nota nell’ambiente che abbiamo avuto modo di conoscere meglio grazie alla recensione della “particolare” Keychron V8, possiamo dire con buone impressioni. Ora torniamo sull’argomento per segnalarvi l’ultima novità del catalogo del produttore che nelle scorse ore ha lanciato su Kickstarter la nuova Lemokey L3, un modello che potremmo definire sostanzialmente un’evoluzione della Keychron Q3 Pro già presente a listino.

Le novità in realtà non mancano, la campagna su Kickstarter è a un buon punto, mentre anticipiamo che si tratta di un prodotto che sarà disponibile solo verso fine anno.

Keychron Lemokey L3 è più reattiva grazie all’interfaccia WiFi a 2,4 GHz

Come anticipato sopra, la nuova Lemokey L3 riprende le linee della più nota Keychron Q3 Pro anche se con qualche sfumatura diversa nel design. Siamo di fronte a una tastiera meccanica tenkeyless personalizzabile, equipaggiata con quattro tasti macro programmabili e manopola dial per il volume. Quello che però la differenzia dalla sorella Q3 Pro è l’integrazione dell’interfaccia WiFi a 2,4 GHz (con dongle USB in dotazione) che permette di sfruttare un polling-rate sino a 1.000 Hz; per avere un termine di paragone, la Q3 Pro si interfaccia con bluetooth per un polling-rate di appena 90 Hz.

Keychron Lemokey L3 dovrebbe garantire quindi una maggiore reattività e prestazioni migliori, mentre il resto delle caratteristiche generali non varia molto: partendo dalla scocca in alluminio, passando dai keycap double-shot PBT, illuminazione RGB, switch sostituibili con funzionalità di remapping e batteria da 4.000 mAh. Con queste caratteristiche la Lemokey L3 offre un’autonomia sino a 200 ore in modalità WiFi e sistema di illuminazione RGB spento.

Come anticipato in apertura, Keychron Lemokey L3 sarà disponibile verso fine anno (quarto trimestre per intenderci), il prezzo invece sarà di 192 euro per la versione assemblata e 173 euro per la variante barebone senza switch/keycap.

