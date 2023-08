Xiaomi ha appena aggiunto un nuovo elettrodomestico al suo catalogo di prodotti della serie MIJIA. Microwave Oven 20L è un forno a microonde da 20 litri pratico ed efficiente che offre un design moderno e viene proposto a un prezzo decisamente contenuto. Ecco le caratteristiche e i prezzi del prodotto.

Caratteristiche del forno a microonde MIJIA Microwave Oven 20L

Il nuovo forno a microonde Microwave Oven 20L è caratterizzato da una finitura completamente bianca ed è stato progettato pensando alla praticità d’uso.

Il forno vanta un sistema di apertura a una chiave senza maniglia per un accesso senza interruzioni e un sistema di controllo a due manopole per un facile utilizzo con una sola mano.

Una delle caratteristiche di spicco del forno a microonde MIJIA è la sua tecnologia di riscaldamento rapido a 360° che utilizza una nuova generazione di tecnologia magnetron che garantisce un riscaldamento celere e uniforme degli alimenti migliorandone la cottura.

Microwave Oven 20L offre 5 livelli di potenza per il controllo sull’intensità della cottura, inoltre supporta una funzione di scongelamento e una di riscaldamento rapido a 700 W che permette cicli di cottura fino a 35 minuti.

La generosa capacità di 20 litri offre la possibilità di cuocere anche cibi di una certa dimensione, come ad esempio un pollo intero. Il vano interno presenta un nano-rivestimento per una facile pulizia e un piatto girevole in vetro rimovibile che semplifica il processo di pulizia generale.

Disponibilità e prezzo del forno a microonde MIJIA Microwave Oven 20L

Il forno a microonde MIJIA Microwave Oven 20L debutta in Cina su jd.com a un prezzo di lancio soli 319 yuan (circa 40 euro), scontato rispetto al normale prezzo di 349 yuan (circa 44 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

