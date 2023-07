L’Amazon Prime Day si è concluso, ed è arrivato il momento per gli altri rivenditori di lanciare delle risposte adeguate: proprio per questo MediaWorld propone Summer Tech, la nuova iniziativa che porta con sé una serie di offerte sulla tecnologia. Il volantino è valido in negozio e online e sconta smartphone, notebook, TV, PC, prodotti per la smart home, elettrodomestici e non solo.

Sono arrivate le offerte Summer Tech di MediaWorld

Le offerte MediaWorld non riguardano solo i prodotti Android, al quale ci siamo dedicati in separata sede, ma anche iPhone e prodotti Apple, notebook, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici, dispositivi per la casa intelligente e tanto altro. Gli sconti sono disponibili sia online sia nei punti vendita fisici e sono validi fino al 20 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Se avete paura di perdervi tra le proposte del sito, allora fareste bene a dare uno sguardo alla nostra selezione qui in basso, che include alcune tra le migliori offerte online della catena.

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle offerte Summer Tech di MediaWorld, suddivise per categoria.

Offerte iPhone MediaWorld

Offerte informatica MediaWorld

Offerte smart TV MediaWorld

Altre offerte MediaWorld

Gli sconti Summer Tech qui sopra sono solo una parte di quelli disponibili sul sito. Per consultare tutte le offerte MediaWorld attualmente disponibili potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che sul sito e nei negozi potete trovare anche l’offerta Sony su PlayStation 5, che consente di portarvi a casa la versione Standard con lettore a 449 euro. Per restare al passo con le migliori proposte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte Summer Tech MediaWorld

Leggi anche: Migliori notebook di luglio 2023, i nostri consigli