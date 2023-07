Ultimo colpo di scena da parte di Amazon per questo Prime Day 2023, l’e-commerce ha preferito giocarsi per ultima l’offerta più allettante e oggetto di questo corposo sconto è proprio la console più desiderata di sempre: Sony PlayStation 5. Grazie al nuovo sconto è disponibile all’acquisto nella versione Standard, con disco, al prezzo di 449,99 euro invece di 549,99 euro.

PlayStation 5 mai così scontata grazie al Prime Day

Il percorso di PS5 è stato particolarmente travagliato, visti i problemi con le scorte che sono durati decisamente più a lungo di quanto preventivato. Riuscire ad accaparrarsi la console di nuova generazione di Sony è stato arduo per un paio d’anni, tra disponibilità particolarmente risicate e prezzi gonfiati come diretta conseguenza. In più, a causa dei costi per la produzione delle console, il produttore nipponico ha aumentato la scorsa estate il prezzo di listino di 50 euro, passando dai 499 euro del lancio a 549 euro per la versione Standard e da 449 a 499€ euro per la versione Digital.

Ora che la situazione è tornata alla normalità, con scorte disponibili senza problemi, fortunatamente iniziano a intravedersi i primi sconti davvero interessanti. Quella che vi stiamo per mostrare è probabilmente l’offerta migliore vista finora, e lo rimarrà almeno per i prossimi mesi fino al Black Friday, per l’acquisto di PlayStation 5. Disponibile quindi al prezzo di 449,99 euro invece di 549,99 euro.

L’offerta terminerà velocemente trattandosi non solo di uno dei prodotti più richiesti degli ultimi tempi ma anche una delle offerte più allettanti. Il prezzo sarà pubblicato in pagina alle ore 20:00 quando sarà live.