Alla fine dello scorso anno Tesla ha presentato ufficialmente il suo primo robot, chiamato Tesla Optimus e adesso il popolare produttore di auto elettriche ha deciso di sfruttarlo per incuriosire i visitatori dei suoi negozi fisici statunitensi.

Tesla Bot, questo il nome di Optimus, verrà utilizzato dal produttore per aiutare le vendite e ciò non avverrà usando proprio il robot che abbiamo avuto modo di conoscere lo scorso anno ma uno speciale mockup che lo mostrerà al pubblico.

Tesla Bot arriva nei negozi USA

In sostanza, pare che Tesla si sia resa conto che il suo robot umanoide è stato in grado di attirare molta attenzione in occasione di fiere e conferenze negli ultimi mesi e vuole provare a sfruttare la curiosità delle persone per rendere più accattivanti i suoi negozi.

I primi Tesla Bot sono già arrivati nei punti vendita dell’azienda nel Nord America e ad esempio lo store Tesla di Manhattan, a New York, ha appena ricevuto un modello.

C’è da ribadire che non si tratta di un prototipo funzionante di Tesla Bot ma di una semplice unità di visualizzazione, che mostra come il robot dovrebbe apparire in futuro.

Di recente Tesla ha diffuso alcune immagini di una serie di prototipi funzionanti nei suoi laboratori ma al momento non è chiaro quando il produttore sarà in grado di dare il via alla commercializzazione di questo dispositivo.

Stando a quanto ha fatto sapere, Tesla avrebbe in programma di sfruttare il robot come parte delle sue operazioni di produzione (in passato ha anche dichiarato di voler avere “migliaia di robot umanoidi all’interno delle sue fabbriche”, suscitando non poche polemiche a causa dei timori di notevoli perdite di posti di lavoro).

Ad ogni modo, in attesa che Tesla Bot sia pronto per la vendita, avrà la possibilità di darsi da fare per favorire il coinvolgimento dei clienti negli store dell’azienda.