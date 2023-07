Sony estende il concetto di home theatre con un innovativo sistema portatile che permette di ottenere un audio cinematografico in qualsiasi punto della casa e da qualsiasi dispositivo dotato di connettività Bluetooth.

Il nuovo Sony HT-AX7 è un sistema composto da tre speaker da posizionare intorno a sé, ad esempio in salotto, in camera da letto o in terrazzo. La tecnologia 360 Spatial Sound Mapping genera numerosi speaker virtuali che avvolgono l’utente, creando un ambiente sonoro che riproduce l’audio surround come al cinema, il tutto senza la necessità di cavi grazie alla connettività Bluetooth e alle batterie integrate negli altoparlanti che forniscono fino a 30 ore di autonomia.

Sony HT-AX7 fornisce audio cinematografico ovunque

Il sistema HT-AX7 è dotato anche dell’algoritmo upmixer di Sony che trasforma il suono stereo in audio surround tridimensionale, analizzando il suono in tempo reale, separando i singoli elementi sonori e ridistribuendoli nel campo sonoro per un’esperienza di ascolto più ricca, anche con i contenuti a 2 canali, come quelli dei servizi di streaming.

Gli speaker sono maneggevoli e si inseriscono in qualsiasi tipo di ambiente grazie al design neutro, inoltre sono comodamente gestibili dallo smartphone tramite l’app Sony Home Entertainment Connect che permette di regolare il volume, il campo sonoro e altre opzioni.

Gli speaker wireless posteriori vengono automaticamente associati all’unità principale, quindi basta posizionarli nella stanza, premere Play e immergersi nel suono.

Il sistema Sony HT-AX7 sarà disponibile a partire da settembre 2023, ma i prezzi non sono ancora stati annunciati.

