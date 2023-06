Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo notebook da parte di una delle aziende che fanno parte del colosso tecnologico di Xiaomi: stiamo parlando di Redmi Book 15E.

Si tratta di un notebook che si caratterizza per un display da 15,6 pollici e per un design decisamente elegante, che ha il suo punto di forza in una scocca in materiale metallico che ricorda lo stile di Apple MacBook.

Le principali caratteristiche di Redmi Book 15E

Svelato alcuni mesi fa, il nuovo notebook di Redmi è pensato per i professionisti che lavorano e ha tra i suoi punti di forza un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e DC dimming e un processore Intel Core i7 di 11esima generazione (11390H, con 4 core e 8 threads con clock di 5.0 GHz e 12 MB L3 di cache), sebbene sia disponibile anche una versione meno potente con CPU Intel Core i5 (11320H).

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 16 GB di RAM DDR4 (3.200 MHz) e su 512 GB di memoria di archiviazione (SSD).

Passando alla batteria, il nuovo notebook di Redmi è animato da un’unità da 46 Wh che supporta la ricarica rapida a 65 W (a dire del produttore, il dispositivo è capace di raggiungere il 50% di ricarica in appena 30 minuti).

Tra le altre caratteristiche di Redmi Book 15E troviamo un peso complessivo di 1,8 chilogrammi e uno spessore di 18,9 mm, un connubio che rende questo dispositivo perfetto per chi lavora da remoto.

Prezzo e disponibilità del nuovo notebook

Al momento Xiaomi ha avviato le prenotazioni per Redmi Book 15E sul sito Xiaomi Mall con prezzi a partire da 2.899 yuan (pari, al cambio, a circa 370 euro) per il modello con CPU Intel Core i5 e a partire da 3.299 yuan (pari, al cambio, a circa 420 euro) per quello con CPU Intel Core i7.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se il notebook sarà venduto anche nei mercati europei.

