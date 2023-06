Sky ha da poco presentato ufficialmente per il mercato inglese Sky Live, una webcam pensata per arricchire le smart TV della casa con funzionalità social, fitness e gaming acquistabile in un’unica soluzione o tramite abbonamento.

La telecamera Sky Live si aggancia magneticamente sulla parte superiore delle smart TV Sky Glass e si collega tramite USB-C e HDMI. Grazie a questa innovativa tecnologia, è possibile guardare la TV insieme ad altri possessori di Sky Live, effettuare videochiamate su Zoom, monitorare gli allenamenti domestici e divertirsi con giochi controllati dal movimento in maniera simile a quanto fatto dal Kinect di Microsoft ormai svariati anni fa.

Ecco cosa permette di fare Sky Live

La telecamera Sky Live ha una risoluzione di 12 megapixel con un campo visivo di 106 gradi e dispone di quattro microfoni integrati. Grazie all’auto-inquadratura, la telecamera mantiene gli utenti sempre al centro dello scatto durante le videochiamate, mentre la soppressione del rumore di fondo permette di essere udibili anche quando l’ambiente circostante è rumoroso.

Tra le varie funzionalità di Sky Live troviamo Watch Together – la risposta di Sky a SharePlay di Apple – che consente di guardare la TV a distanza con altre 11 famiglie. Lo streaming video degli amici appare a destra della TV ed è compatibilie con tutti i canali live e il contenuto on-demand di Sky, ma non con servizi streaming di terze parti come per esempio Netflix.

La riproduzione dei contenuti durante l’utilizzo di Watch Together si ferma alla risoluzione HD ed è sincronizzata tra tutti i partecipanti alla chiamata, inoltre chiunque può mettere in pausa o riavvolgere il contenuto che si sta guardando in simultanea.

All’interno di Sky Live è inoltre presente un’app fitness integrata di nome Mvmnt che consente di eseguire oltre 130 allenamenti interattivi davanti alla smart TV, con la telecamera che terrà traccia delle ripetizioni e della forma fornendo consigli in tempo reale. Ci sono anche alcuni giochi controllati dal movimento, in stile Kinect di Microsoft, inclusi all’interno del sistema, tra cui Fruit Ninja e una versione di Monopoly giocabile dal telecomando standard della TV e che supporta il multiplayer online.

La funzione VideoBooth permette infine di scattare foto o registrare video utilizzando alcuni filtri in realtà aumentata, mentre in futuro è previsto l’arrivo di una funzione Karaoke con la quale registrare brevi clip da condividere sui principali social network.

Sky precisa inoltre che Sky Live non può essere utilizzato per sfogliare il catalogo di contenuti utilizzando i sensori di movimento e che per quello si dovrà continuare ad utilizzare il classico telecomando.

Prezzi e disponibilità di Sky Live

Sky Live è stato al momento annunciato esclusivamente per il Regno Unito e non si sa ancora se e quando verrà reso disponibile in altri mercati. Il suo prezzo di lancio ammonta a 290 sterline, ma è possibile acquistarla anche in abbonamento: 6 sterline al mese con un contratto da 48 mesi, o 12 sterline al mese con un contratto da 24 mesi.

Per poter utilizzare la telecamera è necessario possedere una smart TV Sky Glass, che se acquistata in abbonamento a partire da 14 sterline al mese, permette di ottenere Sky Live aggiungendo solo 3 sterline al costo mensile.

