Nella giornata di oggi DuckDuckGo ha annunciato il lancio del suo nuovo browser per Windows. A quasi un anno di distanza dalla versione per Mac, l’azienda nota per il suo motore di ricerca particolarmente attento alla privacy degli utenti, rende dunque disponibile l’app per Windows, per ora in versione beta accessibile pubblicamente.

DuckDuckGo pubblicizza il suo browser come una soluzione per migliorare l’esperienza di navigazione tramite varie soluzioni di privacy integrate, come il blocco dei tracker di terze parti, un sistema di crittografia intelligente, uno strumento per gestire i pop-up di consenso ai cookie e Fire Button per eliminare i dati di navigazione recenti con un clic, fra le altre cose. Ma scopriamone meglio le principali peculiarità.

Che può fare e come provare il browser DuckDuckGo per Windows

Mancava solo Windows all’appello fra i sistemi operativi più diffusi compatibili con il browser di DuckDuckGo, già disponibile per iOS, Android e per macOS. Di particolare rispetto a Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e agli altri, è il focus sulla privacy su cui punta l’azienda, che offre un software creato per essere facile da usare e nel contempo sicuro.

In questa prima beta pubblica, la versione per Windows non è ancora compatibile con le estensioni, ma arriveranno in futuro, promette DuckDuckGo, che nel comunicato stampa relativo in cui ne annuncia il debutto, sottolinea come il browser utilizzi circa il 60% di dati in meno rispetto a Google Chrome bloccando i tracker prima che vengano caricati.

Questa versione per Windows è tuttavia già dotata della maggior parte delle protezioni per la privacy e le funzioni cui già sono abituati gli utenti di DuckDuckGo, mentre per i nuovi non mancano le opzioni di importazioni di password e segnalibri per agevolare la migrazione.

Il gestore delle password integrato è una delle peculiarità di questo browser, che facilita l’archiviazione e l’inserimento delle credenziali di accesso rendendo il processo sicuro, automatico e semplice, specie quando l’azienda integrerà la sincronizzazione su tutti i dispositivi su cui si utilizza DuckDuckGo.

Altrettanto interessante la funzione di blocco degli annunci pubblicitari più invasivi, col browser che impedisce ai tracker di caricarsi, a tutto beneficio di una navigazione più godibile. Se questo vale per le pagine web, Duck Player va invece a gestire la fruizione dei contenuti video su YouTube: si tratta di una sorta di lettore integrato che protegge l’utente dal tracciamento di cookie e da annunci pubblicitari personalizzati.

Da segnalare anche il sistema di crittografia intelligente per i siti web, lo strumento Cookie Pop-up Management per selezionare automaticamente le opzioni più private disponibili e per nascondere i pop-up di consenso ai cookie, la protezione e-mail che va a nascondere il proprio indirizzo e-mail con indirizzi @duck.com univoci, o ancora, il Fire Button che, con un clic, permette di eliminare rapidamente i dati di navigazione recenti.

Maggiori informazioni sugli strumenti di protezione della privacy di DuckDuckGo per Windows e per gli altri sistemi operativi sono reperibili in questa pagina web. Mentre per provare questa nuova versione, che ricordiamo essere in beta cioè ancora in via di sviluppo, vi basta cliccare qui per effettuare il download del browser.

La versione stabile arriverà prossimamente, annuncia l’azienda che tiene a sottolineare che implementerà su questa versione per Windows anche vari miglioramenti in termini di prestazioni e di nuove funzioni come la possibilità di bloccare le schede, di importare segnalibri HTML, funzionalità per la privacy come uno strumento di protezione delle impronte digitali, le estensioni e altro ancora. Per supportare il progetto e gli sviluppatori, è possibile inoltre inviare dei feedback anonimi cliccando nel menu a tre puntini dell’app posto sotto il pulsante Fire citato.

Potrebbero interessarti anche: Come navigare in incognito sul Web da browser e mobile e Google Chrome tuttofare con queste 4 nuove funzioni per iOS