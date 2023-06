WhatsApp sta sperimentando su iPhone la funzione di condivisione dello schermo per le videochiamate, inoltre il team sta implementando una nuova funzione di richiamata per le chiamate perse nell’app WhatsApp per Windows. Ecco come si presentano attualmente queste novità.

WhatsApp testa la condivisione dello schermo per le videochiamate su iPhone

Durante una videochiamata apparirà una nuova icona in basso che consentirà di condividere il contenuto del proprio schermo con tutti i partecipanti alla videochiamata.

Dal momento che anche le notifiche verranno condivise con le persone attualmente connesse alla videochiamata si suggerisce di abilitare la modalità “Non disturbare” o altre modalità per evitare notifiche impreviste.

Anche se il contenuto del proprio schermo viene condiviso continuamente durante la videochiamata, è possibile interromperla in qualsiasi momento, inoltre il contenuto dello schermo viene condiviso solo quando si concede l’autorizzazione.

La possibilità di condividere il contenuto dello schermo durante una videochiamata è attualmente disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite TestFlight e verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti nelle prossime settimane.

WhatsApp testa una nuova funzionalità per le chiamate perse su Windows

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzionalità che punta a rendere più evidenti le chiamate perse nell’app per Windows. La novità consiste in un pulsante “Richiama” che appare alla destra di un messaggio di sistema che notifica una chiamata senza risposta.

Il pulsante “Richiama” fornisce un indicatore visivo più chiaro all’interno della chat, poiché alcuni potrebbero non sapere che possono richiamare rapidamente il contatto semplicemente cliccando sul messaggio.

La nuova funzionalità di richiamata è disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione beta di WhatsApp per Windows rilasciata su Microsoft Store e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

