Negli ultimi tempi si è parlato molto di Netflix e della decisione del colosso dello streaming di mettere fine alla condivisione delle password, mossa che nonostante le numerose critiche ricevute pare abbia dato dei frutti insperati, almeno stando a quanto emerge dai dati provenienti dagli Stati Uniti.

Il team di Netflix avrebbe deciso di alzare l’asticella della propria offerta e lanciarsi in un settore tanto complesso quanto promettente come quello degli eventi sportivi e, a dire di The Wall Street Journal, potrebbe trasmettere in live streaming il suo primo evento sportivo il prossimo autunno.

Netflix potrebbe lanciarsi anche nello sport

Pare che l’evento scelto per l’esordio di Netflix nel mondo dello sport sia un torneo di golf di celebrità, appuntamento al quale prenderanno parte sia golfisti professionisti che piloti di Formula 1.

Il torneo in questione, che si svolgerà a Las Vegas, vedrà la partecipazione di celebrità di “Drive to Survive”, una docuserie sulle corse automobilistiche di Formula 1 e “Full Swing”, un programma che ha seguito i golfisti professionisti durante la scorsa stagione.

Questa mossa rappresenterebbe la prima vera incursione di Netflix nello streaming live di eventi sportivi, ossia un risultato sul quale i dirigenti del colosso statunitense discutono da oltre un anno.

Del resto, altri colossi dello streaming hanno iniziato a pagare per importanti pacchetti di diritti sportivi (basti pensare ad Amazon con la Champions League), con la speranza di attirare nuovi abbonati e aumentare le vendite pubblicitarie.

E così anche Netflix, che fino a questo momento era rimasta un po’ in disparte, in autunno potrebbe provare la programmazione sportiva dal vivo senza dover affrontare la spesa necessaria all’acquisto di uno dei pacchetti principali.

In sostanza, la decisione di Netflix di scegliere un torneo di golf di celebrità come primo evento sportivo da trasmettere in streaming è un segno che la società sta ancora muovendosi con cautela ma il settore dello sport, nel giro di un anno, potrebbe avere un nuovo agguerrito protagonista deciso a conquistare spazi a colpi di eventi esclusivi. Staremo a vedere.