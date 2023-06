Torna in promozione, ancora una volta su Amazon, il più recente aspirapolvere robot di Roborock, una delle aziende che per prime ha portato sul mercato questo genere di soluzioni. Roborock S8, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione, rappresenta indubbiamente un passo avanti rispetto al modello che lo ha preceduto, anche dal punto di vista del prezzo.

Ottimo sconto su Amazon

Ecco perché la nuova promozione, messa in atto da un venditore di terze parti, con spedizione a cura di Amazon, lo rende decisamente più appetibile rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo infatti che il prezzo ufficiale di Roborock S8 è di 699 euro, alto ma giustificato in parte dalla tanta tecnologia a bordo.

Si parte dalla navigazione con la tecnologia LiDAR, dotata di uno dei migliori algoritmi sul mercato, assistita da un sistema di rilevamento degli ostacoli a luce strutturata 3D, che proietta un modello sulla scena per riconoscere con precisione gli ostacoli imprevisti evitandoli con grande precisione. Questo fa si che un paio di ciabatte, un cavo o un qualsiasi oggetto dimenticato per sbaglio sul pavimento non vada a creare problemi alla pulizia.

A questo proposito Roborock S8 gode di uno dei motori più performanti in questo settore, con una forza di aspirazione pari a ben 6.000 Pa, ideale per raccogliere sporco, capelli, polvere e molto altro sia dai pavimenti duri che dai tappeti. La doppia spazzola poi riduce i rischi di ingarbugliamento, sempre in agguato se in casa ci sono animali o persone con i capelli lunghi. Non manca il sistema di lavaggio, che può contare su in sistema sonico che sfrega il panno in microfibra sul pavimento con una frequenza di 3.000 volte al minuto.

E quando viene riconosciuto un tappeto il mocio si solleva per non bagnarlo. Va detto che tramite la companion app da installare sul proprio smartphone Android o iOS è possibile decidere se lavare o meno il pavimento in alcune stanze, creare barriere virtuali o zone di esclusione, al fine di personalizzare al meglio la pulizia di casa.

Ottima anche l’autonomia, visto che è possibile pulire fino a 200 metri quadri prima di dover ricaricare la batteria. Va detto che se la batteria si dovesse scaricare prima del completamento della pulizia, il robot è in grado di tornare alla base, ricaricarsi fino all’80% e riprendere da dove si era interrotto.

Fino all’11 giugno potete acquistare Roborock S8 su Amazon a 579 euro invece di 699 sfruttando il coupon da 120 euro presente nella pagina. Non lasciatevi sfuggire dunque questa ottima occasione di risparmio.

Informazione Pubblicitaria