Creality, marchio molto conosciuto nel mondo della stampa 3D, continua a stupire e innovare e lo fa lanciando Creality Falcon2 40W Laser Engraver, un incisore laser che combina precisione, potenza e versatilità. Grazie alle sue tante funzioni risulta essere molto utile per artisti, professionisti o semplici hobbisti che cercano un modo per esprimere la propria creatività.

Il nuovo dispositivo sarà in vendita a partire dalle 4:00 ora italiana di oggi, primo giugno 2023, e fino all’8 giugno sarà possibile approfittare di una promozione di prevendita che permette di risparmiare 400 dollari sull’acquisto, da effettuare sullo store ufficiale.

Creality Falcon2 40W

Prima di parlare della promozione di lancio sullo store ufficiale, e dell’offerta valida anche su Amazon, vediamo di snocciolare qualche dettaglio su Creality Falcon2 40W e le caratteristiche che la distinguono dagli altri modelli in commercio.

La prima caratteristica che la pone un passo avanti rispetto alla concorrenza la possibilità di personalizzare il raggio laser, una tecnologia che consente all’utente di ottenere un maggiore controllo sull’incisione e sulla profondità di taglio. Sia che stiate lavorando con materiali delicati, su cui incidere trame complicate, o che dobbiate incidere in maniera profonda su materiali più resistenti, Falcon2 permette di adattare il raggio laser a ogni specifica necessità.

Il modulo laser da 40 watt di Creality Falcon2 permette di tagliare e incidere una grande varietà di materiali, come legno, pelle, plastica, carta, tessuto e molto altro. Con una simile potenza è possibile realizzare dei disegni complessi e dei tagli particolarmente precisi, al fine di realizzare opere d’arte o prototipi con grande facilità.

Quando si ha a che fare con una taglierina laser la sicurezza non è mai troppa e Creality non si è certo risparmiata per creare un ambiente di lavoro sicuro e affidabile. Si parte da un sensore di apertura della porta, che interrompe immediatamente il raggio laser per evitare l’esposizione accidentale, e il grosso pulsante di emergenza permette di fermare immediatamente ogni operazione, in caso dovesse succedere qualcosa di imprevisto.

Grazie all’elevata potenza del suo raggio laser, Creality Falcon2 è in grado di riprodurre centinaia di colori diversi su una superficie di acciaio, così da creare disegni e opere ancora più belli e realistici. Il raggio a 40 watt permette infatti di scaldare in maniera differenziata la superficie, al fine di creare una reazione che crea colori sempre diversi.

Anche la velocità è aumentata in maniera impressionante rispetto al modello precedente, arrivando a ben 25.000 millimetri al minuto, un vero e proprio fulmine in grado di creare disegni complessi in un tempo minore, lasciandovi più tempo per altre attività.

Decisamente ampia anche la superficie di incisione, che raggiunge i 400 x 300 millimetri, così da poter lavorare su progetti molto grandi. Che si tratti di creare dei regali personalizzati, incidere segnali o trame parecchio complesse, non ci saranno limiti alla creatività.

Sul fronte della sicurezza va ricordato il triplo sistema che previene ogni possibile rischio, dal sistema di regolazione del flusso d’aria, adattabile alle varie situazioni, al sistema di monitoraggio che avvisa quando la lente del laser è sporca, per evitare rotture e sostituzioni. E il sistema di monitoraggio delle fiamme interrompe ogni attività accendendo una luce rossa nel caso dovessero essere rilevate delle fiamme, situazione che può capitare con alcuni materiali.

Come avete visto, insomma, Creality Falcon2 è davvero in grado di rivoluzionare il mondo delle incisioni laser, grazie anche a un’interfaccia amichevole, una sicurezza evoluta e prestazioni impareggiabili.

La promozione di lancio

Fino al prossimo 8 giugno potete versare un deposito di 100 dollari sul sito ufficiale per ricevere un buono sconto di 500 dollari, per un risparmio complessivo di ben 400 dollari rispetto al prezzo di listino. Tra il 9 e il 16 giugno potrete utilizzare il voucher per completare l’acquisto di Creality Falcon2 pagando un totale di 1.299 dollari. E se sarete tra i primi 50 acquirenti riceverete anche un letto a nido d’ape aggiuntivo, del valore di 149 dollari. Chi pagherà l’intero saldo al momento dell’ordine (senza scegliere quindi il pagamento rateale con Klarna) riceverà un rotary roller aggiuntivo. E utilizzando il coupon FN40TUT per acquistare Creality Falcon2 sullo store ufficiale riceverete un ulteriore sconto.

Potete anche rivolgervi ad Amazon dove l’incisore, nella versione con laser a 22 watt, è in promozione a 1.299,99 euro con un coupon da 300 euro presente nella pagina che fa scendere il prezzo a soli 999,99 euro, solo fino al 4 giugno.

