Qualche giorno fa abbiamo visto insieme le principali novità presentate da Microsoft in occasione della conferenza degli sviluppatori Build, durante la quale sono state mostrate diverse nuove funzionalità in arrivo per gli utenti; fra queste figurano l’integrazione di Copilot in Windows 11 e in Microsoft Edge, l’arrivo di Bing su ChatGPT in veste di motore di ricerca, l’utilizzo di plugin IA e il supporto nativo per alcuni tipi di file di archivio, tra cui RAR. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, i colleghi di Neowin hanno interpellato WinRAR GmbH, azienda tedesca dietro al celebre software WinRAR.

Il formato RAR è uno dei più popolari tra gli utenti, lo è stato per 30 anni dalla sua creazione ed è tutt’ora utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo sia per aprire che per comprimere file in formato RAR.

L’azienda distributrice del celebre software WinRAR è stata come detto interpellata, in merito alla futura funzionalità di Windows 11 che consentirà di aprire gli archivi RAR senza necessità di utilizzare software di terze parti, grazie all’implementazione del supporto RAR nativo; di seguito la dichiarazione di Louise Cusworth del team di vendita di WinRAR:

It’s taken Microsoft 30 years to implement support for RAR files into the Windows OS, and we were taken by surprise by the announcement, but now we’re wondering if they’re considering providing the RAR engine in 30 years, too?

Microsoft announced many other features for the next Windows 11 release, but obviously the part about the support for different archives and for .rar, in particular, created a big splash on the internet.

First of all, we feel honoured with Microsoft’s decision. This will hopefully make RAR compression even more popular and more accessible to those users who are not familiar with WinRAR.

Are we concerned? Of course we are, because we are a small company and Microsoft is a big international multi-billion dollar company with a lot of power. However, others might be even more concerned about Microsoft’s decision.

When searching on Google for “how to open rar files”, we see the advertisements of our competitors; this could become obsolete in the future, but we simply don’t know.

Although users will still need WinRAR to create RAR files, they’ll no longer need it to open their .rar files (which was never exclusive to WinRAR anyway), but, hopefully, there are enough people out there who will continue to support a small software company like us, so that we can continue to develop WinRAR for a long time to come!