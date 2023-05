Amazon Games ha stretto un accordo con Embracer Group per lo sviluppo di un’avventura MMO open-world basata sulla trilogia de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Il progetto è in mano ai creatori di New World, ma per ora il gioco è alle fase iniziali è sarà disponibile a livello globale per PC e console in una data non specificata.

Questo nuovo gioco sarà ambientato nella Terra di Mezzo, ma nonostante il tempismo Amazon chiarisce che la serie TV Gli Anelli del Potere non è correlata all’MMO,

L’annuncio arriva mentre Amazon sta rivedendo la sua strategia generale relativa ai giochi, poiché recentemente il colosso dell’e-commerce ha tagliato oltre 100 posti di lavoro legati ai giochi, incluso il suo studio di San Diego, e ora si sta concentrando sui suoi team a Orange County e Montreal.

Il motivo per cui Amazon sta lavorando per espandere lo studio nella contea di Orange appare più chiaro adesso, in quanto un gioco di ruolo online in un importante franchise fantasy come quello legato a Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di questi tempi è destinato ad attirare l’attenzione del settore videoludico.

