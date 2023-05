Dopo aver annunciato le novità in arrivo, Epic ha finalmente rilasciato la versione 5.2 del suo popolare motore grafico Unreal Engine. A parte le nuove funzionalità, la principale novità riguarda il fatto che introduce per la prima volta il supporto nativo per l’architettura Apple Silicon.

Nonostante sia ampiamente utilizzato per la realizzazione dei videogiochi, Unreal Engine sta diventando una risorsa fondamentale anche per la produzione cinematografica e quindi c’è l’interesse di Apple per quanto riguarda il mondo del cinema e delle serie TV e per la realtà virtuale, in vista del vociferato visore “Reality Pro” che secondo le indiscrezioni la società dovrebbe ufficializzare all’imminente WWDC.

La nuova versione di Unreal Engine per Mac suggerisce che sia in arrivo anche un nuovo Apple Mac Studio o Mac Pro, ma da oggi chi utilizzerà il nuovo motore grafico su MacBook Pro M1/M2 con Rosetta apprezzerà gli enormi miglioramenti in termini di prestazioni e produttività.

E pensare che non molto tempo fa Epic e Apple erano arrivate ai ferri corti a causa delle transazioni relative a Fortnite, ma entrambe le parti hanno la necessità di continuare la collaborazione e quindi cercheranno di mettere da parte i rispettivi rancori.