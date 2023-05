Nella giornata di oggi ECOVACS ha annunciato per il mercato italiano DEEBOT T20 OMNI, un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia elevata. Vanta una potenza di aspirazione massima di 6.000 Pa, un sistema con panni rotanti e alcune chicche come il lavaggio ad acqua calda, e la funzione che permette di sollevare automaticamente i panni/spazzole dal pavimento, per evitare di smontare e rimontare gli accessori per ogni lavaggio. Arriverà in Italia a giorni, intanto scopriamone le principali peculiarità.

Caratteristiche e funzioni di ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Partiamo dalle specifiche tecniche di ECOVACS DEEBOT T20 OMNI. Si presenta come un robot aspirapolvere completo, con stazione di svuotamento automatica dotata di un sacchetto da 3 litri che supporta fino a 28K Pa e promette di svuotare il contenitore in 10 secondi; il contenitore per l’acqua sporca è invece da 4 litri. La potenza di aspirazione, come anticipato, tocca i 6.000 Pa, le spazzole laterali sono due, il cui posizionamento permette di raggiungere anche gli angoli e le aree più difficili.

Nella sezione inferiore, oltre alla bocchetta d’aspirazione, spiccano le due spazzole/panni rotanti con cui è possibile lavare il pavimento, panni che si sollevano automaticamente (cioè non è necessario installarli e rimuoverli nemmeno quando il robot deve solo aspirare) e grazie a un sistema che garantisce pressione costante sul pavimento e li fa ruotare fino a 180 giri al minuto, promettono di rimuovere anche le macchie più ostinate, anche grazie al supporto dell’acqua calda a 55° C, una delle sue principali chicche.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI integra inoltre alcune tecnologie avanzate per la navigazione e la mappatura come il TrueDetect 3D 3.0 che consente di evitare gli ostacoli con gran precisione (scarto di 1 millimetro) e TrueMapping 2.0 in grado di effettuare una scansione a 360° della casa, sistemi che il produttore dichiara essere fino a quattro volte superiori rispetto ai sensori LDS più comuni nella rilevazione di piccoli oggetti, per mappature più rapide e precise (circa 6 minuti per una casa di 100 metri quadri).

Ovviamente il robot è gestibile tramite l’app companion, che consente di controllare le varie funzioni e le modalità di pulizia e lavaggio: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione + lavaggio e aspirazione prima del lavaggio. Sono le quattro principali, ma i controlli sono molto più raffinati, con l’eventuale supporto dell’assistente virtuale YIKO che permette di gestire varie operazioni di ECOVACS DEEBOT T20 OMNI tramite i comandi vocali, anche in linguaggio naturale: ad esempio con un “Ok YIKO, pulisci l’area al di sotto del divano”.

Per il resto, c’è da specificare la possibilità di sfruttare il multi Wi-Fi, il margine di 20 mm per superare gradini bassi e soglie, le 2 ore di asciugatura ad aria calda garantita, e la batteria da 5.200 mAh che garantisce al robot aspirapolvere e lavapavimenti 260 minuti di autonomia massima, selezionando la modalità di aspirazione in modalità silenziosa, autonomia che gli permette di coprire in questa specifica modalità fino a 446 metri quadrati secondo quanto comunicato dal produttore.

Prezzo e disponibilità di ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è stato annunciato per il mercato italiano proprio oggi, nonostante, ma per comprarlo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sarà disponibile in esclusiva su Amazon dal 16 maggio in offerta lancio per il pre-ordine, con la data di uscita effettiva prevista il 30 maggio. Il prezzo? 1.099 euro.

