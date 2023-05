Con gli ultimi due fine settimana serviti come assaggio delle vacanze 2023, oggi ne approfitta anche Airbnb, che fra varie novità, ritocchi e funzioni lancia le Stanze. Si tratta di una nuova categoria per chi cerca e affitta delle stanze private sulla nota piattaforma americana alternativa al più classico e storico settore alberghiero. Ci sono anche nuovi filtri di ricerca, dei miglioramenti per le mappe, la funzione Profilo dell’host, più informazioni disponibili per la privacy e altre novità che mirano a rendere Airbnb più moderna e pronta per l’estate in arrivo.

Stanze e le altre novità di Airbnb per l’estate 2023

Partiamo da Airbnb Stanze, la novità più importante introdotta con l’aggiornamento di oggi, che di nuove funzioni ne conta oltre 50. Si tratta in sostanza di una categoria dedicata esclusivamente alla ricerca di stanze private a casa di host, soluzioni molto più economiche rispetto agli appartamenti, ideali quindi per chi cerca sistemazioni a buon mercato.

La definiscono Una versione rivisitata dell’Airbnb delle origini perché semplifica l’idea originaria e la filosofia con cui nacque il servizio che puntava principalmente sulla condivisione, sulla possibilità di scoprire un posto in una maniera più autentica (entrando più facilmente a contatto con le persone del posto) e ovviamente sulla convenienza in termini economici rispetto agli alberghi e ad altre soluzioni.

È quindi una nuova categoria che permette di trovare più facilmente le stanze private, dettagliate con le informazioni sulla cucina, sul soggiorno e sul giardino eventuali. E per rendere la scelta più semplice ai viaggiatori viene introdotta inoltre una funzione esclusiva di Stanze, il profilo dell’host, creato per includere alcune informazioni personali del proprietario, utili cioè per conoscere prima di prenotare il proprio host.

Altrettanto importanti le nuove funzioni per la privacy, obbligatorie per gli annunci della categoria Stanze, che indicheranno a chiare lettere se la porta della camera offerta è dotata di serratura, se il bagno è condiviso o privato, e se durante il soggiorno saranno presenti in casa anche altre persone oltre all’host.

Fra le altre novità del nuovo aggiornamento di Airbnb, ci sono anche i nuovi filtri di ricerca, che ora integrano il “Tipo di alloggio” e una scrematura migliore per vedere il prezzo medio della ricerca effettuata dall’utente. Ci sono poi le nuove mappe più veloci con segnaposti fissi e con un mini-puntatore, istruzioni più chiare per il check-out con promemoria annessi, una nuova interfaccia dei preferiti, miglioramenti per la ricerca mensile, e altre novità che trovate elencate nella pagina dedicata.

Si tratta di un aggiornamento in distribuzione a partire da questa settimana su tutte le piattaforme di Airbnb, sia sulle app per smartphone Android e iOS che nella versione web.

