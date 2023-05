Capita spesso che gli utenti vengano distratti da notifiche indesiderate su Windows, che provengano da siti web o da applicazioni a volte non fanno altro che interrompere ciò che stiamo facendo.

Per ovviare a questo problema Microsoft sta sviluppando una nuova funzione dedicata a Windows 11, si chiama “Smart opt-out” e il suo scopo è quello di fare un po’ di ordine.

La nuova funzione intelligente di Windows 11 ridurrà le notifiche indesiderate

Lo scopo principale della nuova funzione in lavorazione è quello di ridurre al minimo lo spam delle notifiche, per farlo individuerà le applicazioni con cui l’utente non interagisce spesso, proponendo la loro disattivazione.

Se per esempio non avete utilizzato una determinata applicazione per più di un mese, Windows 11 vi chiederà se volete disattivare le notifiche provenienti da essa.

Questa implementazione dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza utente in Windows 11, riducendo al contempo il numero di notifiche non necessarie; è bene sottolineare che la funzionalità si attiverà solo per le applicazioni non utilizzate di frequente, non proponendo la disattivazione delle notifiche per le applicazioni che l’utente utilizza regolarmente.

Oltre alla novità appena esposta, l’azienda starebbe lavorando ad un altra funzione per Windows 11, volta a migliorare la gestione delle notifiche urgenti; essa consentirà un maggiore controllo sulle notifiche ad alta priorità sia dalle app proprietarie che di terze parti, permettendo a queste notifiche di aggirare le impostazioni Focus Assist (Non disturbare).

Un’applicazione potrà quindi inviare una notifica all’utente in cui chiede il permesso di “Consentire notifiche importanti”, permettendo di conseguenza la ricezione delle notifiche ad alta priorità anche in modalità Non disturbare.

Per il momento non è chiaro quando Microsoft implementerà le novità sopra esposte in Windows 11, ma è plausibile che verranno aggiunte nel corso dei prossimi mesi attraverso qualche aggiornamento del sistema operativo; grazie a queste novità l’azienda punta a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti riducendo le distrazioni e permettendo loro di concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro o qualsiasi altra attività svolgano con il loro computer.

