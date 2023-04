Microsoft ha curato il rilascio degli aggiornamenti cumulativi opzionali (non di sicurezza) per tutte le edizioni di Windows 11 22H2, introducendo una nuova opzione — a partire dal canale Insider — che permette di assegnare la priorità ai più recenti aggiornamenti Windows disponibili.

Windows 11 KB5025305: nuova opzione per gli aggiornamenti più recenti

La novità è stata annunciata direttamente su Twitter attraverso l’account Windows Update: i dispositivi aggiornati a Windows 11 22H2 guadagnano la possibilità di ricevere sempre i più recenti aggiornamenti non di sicurezza, fix e miglioramenti vari (resi possibili da tecnologie varie ed eventuali) non appena vengono resi disponibili dal colosso di Redmond.

L’utilizzo della funzione appena descritta passa attraverso l’attivazione di un toggle dedicato reperibile entrando in Start > Impostazioni > Windows Update. In sede di annuncio, Microsoft ha immediatamente puntualizzato che l’abilitazione del toggle suddetto — “Get the latest updates as soon as they’re available” — s’intende riferita soltanto agli aggiornamenti opzionali, non producendo invece alcun effetto per gli aggiornamenti di sicurezza, che continueranno ad essere installati come al solito; al contempo, il toggle non verrà messo a disposizione sui dispositivi gestiti (tramite Windows Update for Business o WSUS).

Come sempre avviene in questi casi, i primi utenti a poter provare la novità annunciata da Microsoft sono quelli facenti parte del programma Insider, con particolare riferimento a quelli che procederanno ad installare la build preview KB5025305. Si tratta di un aggiornamento mensile che offre la possibilità di provare per primi i fix e i miglioramenti che tutti gli altri utenti riceveranno con il rilascio del Patch Tuesday di maggio 2023. A differenza di quest’ultimo aggiornamento, build come la KB5025305 sono opzionali e non contengono update di sicurezza.

L’installazione automatica è possibile solo per gli utenti già facenti uso di una build preview Windows Insider, tutti gli altri dovranno procedere manualmente (per gli interessati, ecco il link al Microsoft Update Catalog).

Per la lista completa delle novità e dei miglioramenti contenuti in questa build, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

