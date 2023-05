Microsoft sta lavorando per competere con Apple, sviluppando i propri chip ARM in collaborazione con partner esterni e il proprio team interno. Secondo alcune offerte di lavoro scovate in rete, l’azienda sta costruendo questi chip per i propri dispositivi e sta ottimizzando la nuova versione di Windows per l’architettura Silicon-ARM.

Questa mossa arriva in contemporanea con il lancio di Windows 12, che includerà una versione ottimizzata per il silicio e progettata per sfruttare le capacità dell’AI. In questo modo, Microsoft punta a competere direttamente con i chip M di Apple in termini di prestazioni ed efficienza.

Le prime offerte di lavoro trovate, la maggior parte delle quali sono state ormai rimosse dal web, rivelano che il team Silicon dell’azienda sta cercando un esperto in architettura SoC ad alte prestazioni e un designer di CPU e GPU.

Il candidato avrà il compito di costruire SoC di ultima generazione collaborando strettamente con il team interno e i partner, utilizzando i principali nodi di tecnologia del silicio. Questa strategia dimostra che l’azienda sta investendo attivamente nello sviluppo dei propri chip ARM, con l’obiettivo di sfidare la posizione dominante di Apple sul mercato, con i suoi chip M presenti sui Macbook.

L’abbinamento di questi nuovi chip con Windows 12 potrebbe migliorare significativamente le prestazioni e l’efficienza dei dispositivi Microsoft, rendendoli un concorrente diretto sul mercato tecnologico.

Windows 12 punterà tantissimo sull’AI grazie ai nuovi chip ARM

Windows 12, attualmente in fase di sviluppo, dovrebbe introdurre una serie di funzionalità alimentate dall’AI. Per esempio, in una versione d’anteprima di Windows 11 è stata scovata nel codice una nuova disposizione “Smart Snap” che, guidata dall’intelligenza artificiale, raggruppa automaticamente le applicazioni in diversi layout sullo schermo.

Windows 12 fa parte del progetto Windows Core di Microsoft che mira a creare una versione personalizzabile di Windows, e l’integrazione dei chip ARM che lavoreranno a stretto a contatto con la nuova versione del sistema operativo, prevista per il 2024, potrebbe ulteriormente ottimizzare l’hardware e il software.

L’abbinamento dei nuovi chip ARM creati in casa da Microsoft con una versione ottimizzata per il silicio di Windows 12 potrebbe creare quindi una piattaforma più potente, efficiente e focalizzata sulle moltitudini di possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Questa mossa potrebbe quindi piazzare l’azienda americana come un concorrente diretto di Apple.

Tuttavia, i piani di Microsoft potrebbero subire modifiche prima del rilascio della prossima versione di Windows e dei chip ARM, ma è chiaro che il colosso di Redmond sta investendo pesantemente in questa nuova strategia per togliere quante più fette di mercato ad Apple.

