In occasione del CES 2023 di Las Vegas Hyundai aveva mostrato un esemplare di IONIQ 5 con un sistema molto particolare chiamato e-Corner, ora in strada. In sostanza, le permette di muoversi lateralmente, rendendo possibile ruotare fino a 90° sia a sinistra che a destra ogni ruota. Il perché di una bizzarria simile è presto detto: rendere le manovre ma soprattutto i parcheggi ostici molto più semplici.

L’e-Corner System di Hyundai è realtà

È stato sviluppato da Hyundai Mobis, un’azienda sudcoreana di ricambi per veicoli a supporto di Genesis Motors, Kia Motors e, per l’appunto, Hyundai Motor Company. e-Corner System rappresenta un sistema che permette alle auto di spostarsi lateralmente e in diagonale, quindi di parcheggiare in parallelo o di fare delle manovre altrimenti impossibili per i veicoli attualmente in commercio.

La macchina su cui è stato montato e che vediamo anche nel video di prova che segue è una Hyundai IONIQ 5, filmato che mostra alcuni esempi di manovre particolari, compresa la manovra a granchio più caratteristica che le permette di infilarsi anche nei parcheggi più stretti.

Le ruote possono ruotare di 90 gradi per far sì che l’auto si muova in parallelo, ruote che sono indipendenti l’una dall’altra, caratteristiche che le permette di invertire facilmente la direzione in spazi esigui o di guidare in diagonale per evitare eventuali ostacoli che si presentano sulla strada.

L’e-Corner di Hyundai Mobis è composto da un motore elettrico, da un ammortizzatore e da sensori specifici montati su ogni ruota, un sistema finora assente sul mercato e che potremmo vedere nei prossimi anni sulle auto di Hyundai e non solo. Per ora nel comunicato stampa relativo non ci sono informazioni su un eventuale lancio, ma vi terremo aggiornati.

