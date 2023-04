Dopo aver fondato una nuova società di intelligenza artificiale, il CEO di Twitter Elon Musk ha dichiarato di voler creare una terza opzione che potrebbe sfidare le soluzioni di OpenAI e Google.

In un’intervista a Fox News, Musk ha affermato che sta pensando di battezzare il progetto “TruthGPT” e che l’obiettivo consisterebbe nel creare un’intelligenza artificiale che cerchi di capire la vera natura dell’universo con la speranza che possa fare più bene che male all’umanità.

Il miliardario ha ammesso di aver accumulato uno svantaggio significativo rispetto alla concorrenza nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa e conversazionale, ma negli ultimi tempi l’interesse del magnate per l’IA sembra essere aumentato.

Oltre alla recente fondazione dell’azienda X.AI, in questi giorni Musk avrebbe acquistato migliaia di GPU e assunto alcuni ricercatori di DeepMind per un progetto sconosciuto.

Elon Musk è uno dei co-fondatori di OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, ma ultimamente ne ha preso le distanze per disaccordi con gli altri soci, inoltre ha recentemente criticato l’azienda per aver collaborato con Microsoft per integrare il chatbot nel motore di ricerca Bing.

Recentemente Musk, Wozniak e tanti altri big del settore hanno lanciato un appello per le preoccupazioni relative alla minaccia che l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare per l’umanità.

Potrebbe interessarti: Ecco Wolverine, il programma che risolve i bug con l’intelligenza artificiale