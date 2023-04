In un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale (AI) stanno rivoluzionando numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, uno sviluppatore noto come BioBootloader ha introdotto una novità sorprendente nel mondo della programmazione. Parliamo di Wolverine, un programma che potrebbe cambiare il modo in cui gli sviluppatori affronteranno i bug nei codici Python. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Risolvere i bug con l’AI è possibile grazie a Wolverine

Il debug di un software con problemi è spesso un’attività impegnativa e frustrante per i programmatori. E se fosse possibile delegare questa mansione all’intelligenza artificiale? BioBootloader è venuto in soccorso per soddisfare questa esigenza creando Wolverine, con l’obiettivo di fornire ai codici Python quella che definisce una sorta di “capacità di guarigione rigenerativa“. Come è possibile intuire, il nome del programma è ispirato al supereroe della Marvel che possiede appunto un potere rigenerativo. Wolverine si basa su GPT-4, un modello di linguaggio AI multimodale sviluppato da OpenAI rilasciato a marzo; può essere utilizzato dagli abbonati a ChatGPT Plus e sotto forma di API per i beta tester. Grazie alla sua vasta conoscenza acquisita da miliardi di documenti, libri e siti web, GPT-4 è in grado di svolgere compiti di elaborazione del testo, come composizione, traduzione e programmazione.

BioBootloader ha condiviso un video dimostrativo su Twitter, che vi lasciamo qui sotto, in cui mostra come Wolverine interagisca con un codice Python contenente alcuni bug inseriti volontariamente. Dopo aver eseguito lo script e riscontrato gli errori, il programma si avvale di GPT-4 per individuare le correzioni necessarie e spiegare cosa non funziona nel codice. Successivamente, Wolverine apporta le modifiche suggerite e riesegue il programma, ripetendo il processo fino alla risoluzione di tutti i bug presenti nel codice. Il progetto Wolverine, disponibile su GitHub a questo indirizzo, potrebbe avere applicazioni anche in altri linguaggi di programmazione e non limitarsi solamente a Python. Tuttavia, per utilizzarlo è necessario disporre di una chiave API OpenAI per GPT-3.5 o GPT-4, il cui utilizzo è a pagamento. Attualmente l’API di GPT 3.5 è accessibile a chiunque abbia un account OpenAI, mentre l’accesso a GPT-4 è limitato da una lista d’attesa a cui è possibile accedervi da questo link.

Today I used GPT-4 to make "Wolverine" – it gives your python scripts regenerative healing abilities! Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it'll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2 — BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023

Le possibili implicazioni sulla sicurezza

Sebbene Wolverine sia ancora un prototipo in fase embrionale, rappresenta un passo avanti verso un futuro in cui le applicazioni potrebbero essere in grado di risolvere autonomamente i propri bug, anche quelli imprevisti emersi successivamente alla distribuzione del software. Tuttavia, le implicazioni, la sicurezza e l’opportunità di tale possibilità richiedono ulteriori analisi ed esplorazioni prima di poter essere pienamente comprese e sfruttate. Wolverine solleva anche alcune domande riguardanti l’etica e la responsabilità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo della programmazione. Ad esempio, in che misura un programmatore dovrebbe affidarsi all’AI per risolvere i bug del proprio codice? E quali potrebbero essere gli effetti collaterali indesiderati derivanti da una dipendenza eccessiva dall’intelligenza artificiale in questo contesto? Un altro aspetto importante da considerare è la sicurezza delle applicazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale per il debug. Se da un lato l’automazione del processo potrebbe migliorare l’efficienza e ridurre gli errori umani, dall’altro potrebbe anche creare nuove vulnerabilità sfruttabili da malintenzionati. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza dei dati e alla protezione delle informazioni quando si implementano tecnologie di questo tipo.

Nonostante le sfide e le incertezze, l’innovazione portata avanti da BioBootloader con Wolverine rappresenta un’opportunità innovativa per il futuro della programmazione. L’integrazione dell’intelligenza artificiale in questo settore potrebbe semplificare notevolmente il lavoro dei programmatori, permettendo loro di concentrarsi su aspetti più creativi e strategici dello sviluppo software, mentre l’AI si occuperebbe della risoluzione dei noiosi problemi tecnici.

