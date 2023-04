L’intelligenza artificiale (AI) generativa è un settore in continua crescita, con numerose aziende che sviluppano strumenti e tecnologie capaci di generare testo o immagini a partire da semplici input. Tra queste si inserisce anche Amazon, che ha recentemente presentato Bedrock, una nuova API per Amazon Web Services (AWS) pensata per offrire agli sviluppatori un’alternativa configurabile e basata sul cloud ai servizi di OpenAI come ChatGPT e DALL-E 2.

Amazon rivoluziona l’AI generativa con Bedrock

Bedrock si pone l’obiettivo di facilitare lo sviluppo e la personalizzazione di strumenti di intelligenza artificiale per scrivere, costruire chatbot, riassumere testi, classificare immagini e molto altro, in base a input testuali forniti dagli utenti. L’enorme vantaggio di questo servizio consiste nella possibilità di scelta tra tra diversi modelli di AI, tra cui il modello Titan (FM) proprietario di Amazon e quelli sviluppati da startup come Anthropic, AI21 e Stable Diffusion Online che hanno creato rispettivamente Claude (un rivale di ChatGPT supportato da Google e creato da ex dipendenti di OpenAI), Jurassic-2 (un modello linguistico specializzato in spagnolo, francese, tedesco, portoghese, italiano e olandese) e Stable Diffusion (un popolare generatore di immagini open-source). Questa varietà di modelli garantisce una maggiore flessibilità ai clienti, consentendo loro di selezionare quello più adatto alle proprie esigenze e dimostra l’impegno di Amazon nel fornire soluzioni sempre più avanzate e su misura.

Una delle caratteristiche distintive di Bedrock è la possibilità per le aziende e gli sviluppatori di personalizzare il funzionamento dei modelli in base agli input forniti, senza che questi vengano utilizzati per l’addestramento dei modelli stessi. In questo modo Amazon intende risolvere un problema cruciale di privacy per le aziende che utilizzano dati sensibili nei loro processi di lavoro. Il servizio Bedrock si integra perfettamente con gli strumenti e le funzionalità di AWS, come Amazon SageMaker, facilitando l’avvio, la personalizzazione e la distribuzione dei modelli di AI senza la necessità di gestire alcuna infrastruttura. Inoltre, l’esperienza senza server offerta da Bedrock permette agli sviluppatori di concentrarsi sullo sviluppo delle loro applicazioni, sfruttando al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa.

Gli scenari di utilizzo di Bedrock

Tra i possibili scenari di utilizzo di Bedrock vi sono la creazione di chatbot in grado di rispondere in modo naturale e coerente alle domande degli utenti, la generazione automatica di testi per la creazione di contenuti web o la classificazione di immagini per migliorare le funzionalità di ricerca e organizzazione dei dati. Inoltre, grazie alla possibilità di personalizzare i modelli in base ai propri dati senza compromettere la privacy, le aziende possono beneficiare di soluzioni adatte alle loro specifiche esigenze e caratteristiche. L’azienda non ha ancora annunciato i prezzi per il nuovo set di strumenti AWS e sta attualmente estendendo l’accesso ad alcune aziende come C3.ai, Pegasystems, Accenture e Deloitte tramite una lista d’attesa. Qualora vogliate approfondire, o nel caso vogliate provare a fare domanda di ammissione, vi lasciamo il sito web del progetto con tutti i dettagli del caso.

Bedrock si inserisce in un contesto in cui la concorrenza tra i colossi del settore tecnologico nella sfida dell’intelligenza artificiale generativa è sempre più accesa. L’API di Amazon si propone come un’alternativa valida e flessibile ai servizi offerti da OpenAI e altre realtà, offrendo una gamma di modelli di intelligenza artificiale capaci di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. La presentazione di questo nuovo servizio da parte di Amazon è un ulteriore passo avanti nel settore dell’intelligenza artificiale e conferma l’importanza di questa tecnologia per il futuro dello sviluppo software e delle soluzioni aziendali.

