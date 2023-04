L’aggiornamento facoltativo di marzo 2023 di Windows 11 ha introdotto una funzionalità che sta già sollevando non poche polemiche. L’update che verrà distribuito a tutti come parte della Patch Tuesday di aprile 2023 aggiunge avvisi che promuovono l’account Microsoft e OneDrive tramite il menu Start.

Notifiche o annunci pubblicitari per Windows 11?

Il colosso di Redmond definisce gli avvisi come “notifiche per gli account Microsoft in Start”, ma per molti utenti hanno tutta l’aria di essere degli annunci pubblicitari.

Mentre alcuni utenti trovano questi annunci invadenti e speculativi, i fan di Microsoft li vedono come notifiche utili per le funzionalità di Windows 11, come appunto OneDrive e l’account Microsoft.

Se non altro è in lavorazione una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di disabilitare questi avvisi/annunci nel menu Start tramite un’apposita opzione che ovviamente sarà attiva per impostazione predefinita e che sarà raggiungibile andando in Impostazioni>Personalizzazione>Start.

Microsoft attualmente sta esaminando il feedback degli utenti e presto implementerà questa modifica più ampiamente, tuttavia non sappiamo quando inizierà a essere distribuita a più utenti. Il momento potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, probabilmente con gli aggiornamenti facoltativi di aprile o maggio 2023.

Windows 11 migliora le impostazioni per USB4

Uno degli ultimi aggiornamenti di Windows 11 ha introdotto anche una pagina dedicata per gestire meglio i dispositivi connessi tramite USB4. È possibile trovare la pagina dedicata in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > USB > Hub e dispositivi USB4. Questa nuova pagina consente di connettere periferiche ad alte prestazioni e display e fornisce agli utenti informazioni sulle periferiche collegate e sulle loro prestazioni.

Grazie alla nuova pagina è possibile visualizzare l’albero degli hub e dei dispositivi USB4 collegati, attributi e capacità e copiare i dettagli negli appunti per condividerli con l’assistenza clienti per la risoluzione di eventuali problematiche.

