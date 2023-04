Sony ha depositato un brevetto relativo a un nuovo controller con feedback della temperatura per offrire un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente.

La documentazione allegata alla nuova domanda di brevetto di Sony suggerisce che il nuovo controller per PlayStation sarebbe in grado di cambiare la sua temperatura in base a ciò che sta accadendo nel gioco per trasmettere all’utente una sensazione più o meno calda o fredda in aggiunta al feedback tattile.

Nel paragrafo che descrive come avviene il cambiamento di temperatura si legge che Sony utilizzerebbe una bolla di gas sigillata in un elemento elastico deformabile. Molto probabilmente il circuito presenterebbe un elemento termoelettrico basato sull’effetto Peltier, ovviamente senza raggiungere temperature sgradevoli per chi impugna il controller.

Il brevetto spiega che il prodotto sarebbe realizzato con materiali plastici difficili da rompere o piegare, simili agli attuali controller DualSense.

Il DualSense standard di Sony è già un ottimo controller per PlayStation 5 grazie al feedback tattile e ai trigger adattivi, tuttavia la percezione della temperatura in base al contesto di gioco aumenterebbe ulteriormente il coinvolgimento del giocatore, ma trattandosi di un brevetto non è detto che questo prodotto arriverà sugli scaffali.

Leggi anche: Sony annuncia disponibilità e prezzi del controller DualSense Edge di PS5