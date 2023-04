Square Enix ha originariamente rilasciato i remaster Pixel Perfect di Final Fantasy per PC e dispositivi mobili nel 2021 con una nuova grafica 2D progettata per display HD, colonne sonore riorganizzate e nuove funzionalità di gioco.

Ora Square Enix ha annunciato che le versioni per le console PS4 e Nintendo Switch dei remaster “pixel perfect” di Final Fantasy verranno rilasciate questo mese.

I remaster “pixel perfect” di Final Fantasy arriveranno su PS4 e Switch il 19 aprile

Tutti i primi sei capitoli della fortunata saga di giochi di ruolo saranno disponibili per PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 19 aprile e sarà possibile acquistarli sia in bundle che singolarmente.

Per chi non è disposto a investire troppo tempo sarà possibile disattivare gli incontri casuali durante l’esplorazione e accelerare il progresso dei personaggi guadagnando il quadruplo dei punti esperienza.

È già possibile preordinare l’intero pacchetto da Nintendo eShop al prezzo di 75 dollari, oppure i primi tre giochi per 12 dollari ciascuno e Final Fantasy IV, V o VI per 18 dollari l’uno.

Le versioni PS4 saranno disponibili in seguito, ma in ogni caso ci sarà la possibilità di ottenere omaggi come temi e avatar acquistando i giochi entro il 25 maggio, in più Square Enix dovrebbe commercializzare anche le versioni fisiche dei remaster tramite il suo shop, inclusa un’edizione speciale dell’anniversario con figurine e un artbook al prezzo di 260 euro.

