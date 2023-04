L’ultima Volkswagen Golf con motore a benzina o diesel sarà la prossima generazione, l’ottava. Lo ha detto fra le righe l’amministratore delegato di Volkswagen Thomas Schäfer nelle scorse ore, chiarendo una volta per tutte il futuro dell’auto più iconica della casa automobilistica di Wolfsburg. Si tratta di una conferma che già nelle scorse settimane è stata anticipata da vari indizi più e meno ufficiali, un’ulteriore dimostrazione del chiaro obiettivo di Volkswagen: investire sulla mobilità elettrica.

L’ultima Golf con motore termico sarà la prossima; poi?

A qualche settimana dalla presentazione del prototipo ID. 2all, l’elettrica più economica che punta ai giovani e assomiglia molto alla Polo, restava qualche dubbio sul futuro dell’ammiraglia di Volkswagen, la Golf. D’altronde sono passati ormai quasi quattro anni dal debutto dell’ottava generazione, presentata e commercializzata a fine 2019, di cui ormai ci si aspetta a breve un restyling. Lo ha confermato lo stesso CEO della Casa, Thomas Schäfer, che in occasione di un’intervista ha anticipato che verrà introdotto un importante aggiornamento della Golf il prossimo anno, un aggiornamento che ci si aspetta vada ad ammodernare alcuni aspetti estetici e, magari, a introdurre nuove motorizzazioni.

Ma per un vero e proprio nuovo modello è ancora presto, ha spiegato il CEO a Automobilwoche, il quale ha riportato inoltre qualche anticipazione sul futuro della Golf e di altri modelli di auto in arrivo prossimamente. Alla domanda relativa alla nuova Golf (la nove, o comunque la prossima generazione), Schäfer si è sbilanciato dicendo che Volkswagen non ha in programma nessun nuovo modello con motore a combustione interna, quindi a benzina e a gasolio:

se l’industria automobilistica nel 2026 o nel 2027 sarà totalmente diversa da quello che abbiamo previsto allora potremmo svilupparne una nuova generazione. Ma non è quello ciò che mi aspetto, né quello che abbiamo pianificato ha detto il CEO.

Questo non significa che non ci sarà una nuova Golf; vuol dire che i piani sono fare una nuova compatta familiare, una Golf a batteria come prevedibile, ma per avere questo nome l’elettrica dovrà avere i geni della Golf perché chiamare Golf un’auto elettrica qualsiasi non funzionerebbe. Non faremo questo errore.

Per ora non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, ma quello che è certo è che servirà del tempo prima di vedere nei concessionari di Volkswagen una nuova ed eventuale nona generazione di Golf, simile alla ID.3 (in copertina la versione restyling) o davvero tutta nuova come è lecito aspettarsi da queste parole di Schäfer.

