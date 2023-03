In occasione dell’evento di lancio che ha visto come protagonisti i nuovi flagship Android OPPO Find X6 e Find X6 Pro e il “nuovo” tablet Android OPPO Pad 2, il produttore cinese ha svelato anche le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Free 3.

Si tratta di un accessorio davvero interessante che riprende l’estetica dei modelli precedenti ma che offre alcune specifiche di assoluto rilievo, proposto da OPPO ad un prezzo decisamente accattivante, almeno sul mercato cinese.

Le cuffie true wireless OPPO Enco Free 3 sono ufficiali

Le nuove OPPO Enco Free 3, come anticipato in apertura, riprendono il design proposti dai modelli delle precedenti generazioni, configurandosi come cuffie true wireless in-ear dal design vagamente ispirato a quello delle AirPods di Apple.

La peculiarità di queste cuffie true wireless, tuttavia, risiede nei driver, realizzati con un materiale diverso (e innovativo) rispetto al passato: oltre al TPE e al PU, è stata infatti utilizzata anche la fibra di bambù per la realizzazione dei driver dinamici da 12,4 mm; si tratta di una prima volta nel mondo delle cuffie true wireless.

Le OPPO Enco Free 3 dispongono della connettività Bluetooth 5.3, supportando più codec come LDAC, LC3, AAC e SBC e offrendo una modalità a bassa latenza (47 ms) pensata per i videogiocatori. Le cuffie, sono certificate Hi-Res Audio Wireless e offrono una funzionalità di audio spaziale sviluppata internamente da OPPO.

Un’altra peculiarità di queste cuffie è la cancellazione attiva del rumore (fino a 49 dB) che può essere impostata su vari livelli (regolazione dinamica intelligente, profonda/moderata/leggera/disattivata); sono inoltre presenti la modalità trasparenza e la cancellazione del rumore in chiamata tramite AI.

La custodia di ricarica delle OPPO Enco Free 3, dalla forma ovale, ha un peso di 38,7 grammi e ospita una batteria da 440 mAh che, unita a quelle da 43 mAh presente sulle cuffie (che si controllano tramite comandi tattili e sono certificate IP55), fa sì che l’autonomia non rappresenti affatto un problema (fino a 30 ore di riproduzione di musica, senza ANC, tra cuffie e custodie di ricarica). La ricarica della custodia avviene tramite una porta USB Type-C posta sul lato inferiore e si completa in 120 minuti (con le cuffie inserite al suo interno).

Specifiche tecniche

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa delle nuove OPPO Enco Free 3.

Dimensioni custodia di ricarica: 65,84 x 50,45 x 24,81 mm

x x Peso custodia di ricarica: 38,7 grammi

Dimensioni cuffia: 33,01 x 20,30 mm x 23,15 mm

x x Peso singola cuffia: 4,3 grammi

Peso complessivo: 47,3 grammi

Certificazione: IP55 (impermeabilità ad acqua e polvere)

(impermeabilità ad acqua e polvere) Driver: dinamici da 12,4 mm in TPE + PU + fibra di bambù Sensibilità: 107 dB a 1 kHz Intervallo di risposta in frequenza: 20-40 kHz Impedenza nominale: 32 Ohm Potenza nominale: 5 mW

in TPE + PU + fibra di bambù Microfoni: MEMS omnidirezionali Intervallo di risposta in frequenza: -38 dBV/Pa

Funzionalità: cancellazione attiva del rumore (ANC a 49 dB ) tramite doppio microfono Riduzione del rumore dinamico intelligente Riduzione del rumore profondo/moderato/leggero Modalità trasparenza Riduzione del rumore in chiamata tramite AI

a ) tramite Audio spaziale: si

Connettività: Bluetooth 5.3 (Codec LDAC/LC3/AAC/SBC) con certificazione Hi-Res Audio Wireless e modalità a bassa latenza ( 47 ms )

(Codec LDAC/LC3/AAC/SBC) con certificazione e modalità a bassa latenza ( ) Connessione multi-dispositivo: supportata

Batteria: 43 mAh (cuffie) e 440 mAh (custodia di ricarica)

(cuffie) e (custodia di ricarica) Autonomia: 3,5 ore (singola ricarica delle cuffie) e 14 ore (con custodia di ricarica) di riproduzione della musica con codifica LDAC, volume al 50% e ANC 4 ore (singola ricarica delle cuffie) e 16 ore (con custodia di ricarica) di riproduzione della musica con codifica LDAC, volume al 50%, senza ANC 5,5 ore (singola ricarica delle cuffie) e 22 ore (con custodia di ricarica) di riproduzione della musica con codifica AAC, volume al 50% e ANC 7 ore (singola ricarica delle cuffie) e 30 ore (con custodia di ricarica) di riproduzione della musica con codifica AAC, volume al 50%, senza ANC 3,5 ore (singola ricarica delle cuffie) e 14 ore (con custodia di ricarica) in conversazione con ANC 4 ore (singola ricarica delle cuffie) e 16 ore (con custodia di ricarica) in conversazione senza ANC

Tempi di ricarica: 90 minuti (cuffie), 120 minuti (cuffie + custodia di ricarica) tramite ricarica a 5 W (USB Type-C)

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità delle OPPO Enco Free 3

Le nuove OPPO Enco Free 3 sono già disponibili al pre-ordine, sul mercato cinese, nelle due colorazioni Bamboo Shadow Green e Blue Frost White. Le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 3 aprile.

Per quanto concerne il prezzo, OPPO propone queste cuffiette a 499 yuan (circa 67 euro al cambio attuale); chi pre-ordina, ottiene uno sconto immediato e le paga 449 yuan (circa 61 euro).

Non perderti: Migliori cuffie bluetooth di questo mese: ecco i nostri consigli