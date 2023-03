Nelle scorse ore Jabra ha lanciato le Elite 4, un nuovo paio di cuffie true wireless di fascia media disponibili in Italia a un prezzo niente male, soprattutto se rapportato alla scheda tecnica piuttosto completa che offrono. È presente la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), la tecnologia multipunto per passare da una sorgente audio all’altra con semplicità, e di una buona autonomia. Per maggiori dettagli, seguiteci.

Caratteristiche tecniche e funzioni delle Jabra Elite 4

Partiamo dalle specifiche tecniche delle Jabra Elite 4. Sono delle in-ear dotate di altoparlanti da 6 mm, con ampiezza di banda da 20 a 20.000 Hz per la musica, e da 100 a 8.000 Hz per la voce, valori validi, questi ultimi, anche per quanto riguarda i microfoni: 4 MEMS.

C’è il Bluetooth 5.2 (coi seguenti profili supportati: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2) che permette di accoppiare fino a 6 dispositivi e supporta, come anticipato, il Multipoint, una tecnologia che permette di collegare le cuffie a due o più dispositivi contemporaneamente (consente ad esempio di ascoltare la musica dal computer e di rispondere a una telefonata dallo smartphone direttamente, cioè senza scollegare e ricollegare gli auricolari quando si vuole passare da un dispositivo all’altro).

Le Jabra Elite 4, in termini di autonomia, promettono fino a 5 ore e mezza di riproduzione musicale con ANC attivo (fino a 22 con l’ausilio della custodia di ricarica), che diventano 7 e 28 ore rispettivamente se spento. In 10 minuti di ricarica si guadagna un’ora di autonomia, mentre per la ricarica completa servono 3 ore e mezza.

20,1 mm x 27,2 mm x 20,8 mm sono le dimensioni di un auricolare, 64,15 mm x 28,47 mm x 34,6 mm rappresentano invece gli ingombri della custodia di ricarica; per quanto riguarda invece i pesi: 4,6 e 33,4 grammi rispettivamente. Da menzionare anche la resistenza contro gli schizzi d’acqua e la polvere delle Jabra Elite 4, considerando la certificazione IP55.

Questione software e app, queste cuffie true wireless sono compatibili con il Fast Pair e con lo Spotify Tap (una funzione che avvia direttamente Spotify toccando le cuffie), entrambe funzioni disponibili in esclusiva per i dispositivi Android. Presente anche il supporto agli assistenti vocali Siri e Google Assistant, oltre allo Swift Pair di Windows per una connessione veloce con smartphone e altri dispositivi.

Prezzo e disponibilità delle cuffie Jabra Elite 4

Le cuffie true wireless Jabra Elite 4 sono disponibili in quattro colori: grigio, beige chiaro, lilla e blu navy. Sono acquistabili in Italia già da oggi al prezzo di 99,99 euro, sia sul sito di Jabra che su Amazon; le trovate direttamente dai link che seguono:

