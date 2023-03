Grazie alla Binance Gift Card è ora possibile acquistare Bitcoin e criptovalute in genere anche all’interno delle rivendite fisiche, a partire da chioschi e tabaccherie. Le operazioni per farlo rappresentano il frutto della collaborazione instaurata tra l’azienda guidata da Changpeng Zhao e il fornitore di servizi digitali Mr. Pay, un aggregatore di pagamenti che opera ormai da 15 anni, registrato come VASP (Virtual Asset Service Providers) all’interno dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) e specializzato in ricariche telefoniche, pagamenti di bollette e vendita di asset virtuali.

Binance Gift Card: di cosa si tratta

Il frutto della collaborazione instaurata tra Binance, che l’ha annunciata nella giornata di ieri, e Mr. Pay è la Binance Gift Card, che sarà disponibile in oltre 5mila rivendite fisiche disseminate lungo tutto il territorio nazionale, in particolare nei grandi centri.

Le strutture che hanno già aderito al sistema proposto da Mr. Pay saranno in grado di rilasciare la carta a chi la richiede anche previo pagamento in contanti. Una novità di non poco conto, destinata a rinvigorire la popolarità di quelle criptovalute che hanno perso notevolmente di appeal presso l’opinione pubblica, dopo le vicende degli ultimi mesi e la catena di fallimenti ancora in atto nel settore.

Gli utenti che decideranno di aderire alla proposta, avranno la possibilità di pagare in contanti oppure utilizzando le carte di Visa e Mastercard per acquistare la Binance Gift Card e utilizzarla nella compravendita di criptovalute. Se in un primo momento saranno 5mila le rivendite abilitate a proporre il nuovo formato, l’aspirazione esplicitata dalle aziende interessate è di triplicare il numero entro i prossimi dodici mesi.

Come funziona la Binance Gift Card

Il funzionamento della nuova Binance Gift card è in effetti molto semplice e intuitivo. Si tratta infatti di un vero e proprio voucher grazie al quale gli interessati potranno effettuare la conversione del denaro reale in valuta digitale.

Per condurre a termine la procedura basterà indicare l’importo desiderato in euro e inserirlo sotto forma di contante oppure utilizzando la carta nel distributore automatico. A questo punto l’interessato riceverà un codice composto da 16 cifre nel formato pin-on-receipt da riscattare, stampato sulla ricevuta. Tramite l’inserimento del pin sul sito di Binance o sull’app mobile, diventerà possibile depositare le criptovalute acquistate all’interno del proprio portafogli elettronico.

Le Binance Gift Card potranno essere reperite presso i punti vendita interessati, utilizzando tra i metodi di pagamento anche i distributori automatici AM e recanti gli adesivi con la dicitura “Acquista crypto” al fine di agevolarne l’individuazione, sui quali sarà apposto il logo dello scambio guidato da Changpeng Zhao. Le operazioni non prevedono il versamento di alcun genere di commissione, caratteristica che potrebbe agevolarne non poco la popolarità.

