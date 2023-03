Xiaomi ha lanciato un nuovo dispositivo sanitario smart che adotta un design innovativo che lo rende in grado di effettuare misurazioni della pressione sanguigna senza bisogno del tipico sistema a strappo grazie a un bracciale a clip. Ecco le caratteristiche, la disponibilità e il prezzo del prodotto.

Caratteristiche del misuratore di pressione sanguigna Xiaomi MIJIA

Xiaomi MIJIA Electronic Blood Pressure Monitor può essere azionato con una sola mano e visualizza i parametri su uno schermo a luce soffusa da 3,7 pollici facilmente leggibile anche in un ambiente buio.

Il dispositivo biomedicale include una modalità vocale per la lettura delle misurazioni e utilizza diversi modelli di algoritmi per l’elaborazione dei dati in base alle caratteristiche della forma d’onda del battito cardiaco.

Le letture dello sfigmomanometro elettronico MIJIA possono essere caricate direttamente nell’app MIJIA consentendo di monitorare da remoto le misurazioni della pressione sanguigna dei propri familiari.

Lo sfigmomanometro di Xiaomi avvisa l’utente quando si muove o il bracciale non è correttamente posizionato evitando misurazioni errate e imprecise, inoltre è alimentato da una batteria al litio che può durare fino a tre mesi con una singola carica con un utilizzo medio di due volte al giorno. Il dispositivo può essere ricaricato tramite la sua porta USB-C.

Disponibilità e prezzi del misuratore di pressione sanguigna Xiaomi MIJIA

Lo sfigmomanometro elettronico Xiaomi MIJIA debutta in Cina al prezzo di lancio di 249 yuan (circa 34 euro), ma il prodotto dovrebbe diventare disponibile anche in altri mercati.

Potrebbe interessarti: Migliori bilance smart di Marzo 2023, ecco i nostri consigli