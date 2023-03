IKEA non è solo mobili, prodotti d’arredo e oggetti per la casa. Di tanto in tanto presenta anche prodotti di elettronica di consumo come questa nuova cassa bluetooth IKEA VAPPEBY. Può interessare soprattutto perché costa poco, e perché è piccola e impermeabile, il che la rende ideale per la bella stagione ormai alle porte.

Caratteristiche e prezzo della cassa bluetooth IKEA VAPPEBY

L’obiettivo è proporre un nuovo altoparlante capace di offrire un audio di qualità nella forma di un prodotto versatile che può essere usato davvero ovunque. L’azienda svedese ha annunciato la cassa bluetooth della serie IKEA VAPPEBY ieri, prodotto già disponibile all’acquisto anche in Italia acquistabile direttamente sul sito web di IKEA.

È larga e lunga 9 cm, alta 6; pesa 190 grammi all’incirca. Il laccio con cui si presenta contribuisce a rendere l’idea degli scenari di utilizzo di un dispositivo del genere: da portare e usare un po’ dappertutto, grazie anche alla certificazione IP67 contro acqua e polvere (può essere quindi anche immerso fino a un metro di profondità per 30 minuti).

Interessante il fatto che con due casse bluetooth IKEA VAPPEBY è possibile ottenere un suono stereo, come è apprezzabile pure l’autonomia notevole dichiarata dal produttore: fino a 80 ore di riproduzione col livello del volume impostato a metà.

IKEA non ha condiviso informazioni sulla potenza o altri dettagli, ma c’è da sapere che in confezione non ci sono né cavo USB-C né alimentatore. Sappiamo anche che sarà disponibile in tre colori (rosso, giallo e nero), nonostante per ora sul sito di IKEA c’è soltanto la versione rossa. Il prezzo? 14 euro.

