NVIDIA ha lanciato la sua nuova generazione di GPU oramai diversi mesi fa, con il debutto della RTX 4090 e della RTX 4080. Le due schede video hanno convinto lato prestazioni, garantendo un notevole upgrade rispetto alla precedente generazione con la RTX 4090 che, in qualità di nuova top di gamma, ad oggi non ha rivali sul mercato.

Le due schede video di NVIDIA, però, hanno fatto storcere il naso per via del prezzo. Sia la RTX 4090 che la RTX 4080, infatti, sono arrivate sul mercato con un listino giudicato, da molti, come troppo elevato, nonostante l’aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni per questi componenti.

Oggi, a distanza di qualche mese dall’arrivo sul mercato, le nuove NVIDIA RTX 4080 e RTX 4090 iniziano a registrare un primo taglio ufficiale di prezzo. Senza particolari annunci, infatti, l’azienda ha abbassato il prezzo di listino ufficiale delle versioni Reference ovvero le varianti non curate dai partner produttivi ma realizzare direttamente da NVIDIA.

NVIDIA taglia i prezzi della RTX 4090 e della RTX 4080

Le “nuove” NVIDIA RTX 4090 e 4080 ora costano meno. NVIDIA, infatti, ha modificato il prezzo di listino delle sue schede video sullo store ufficiale. La riduzione riguarda il mercato europeo, con variazioni considerevole in base al mercato. In Italia, per ora, il taglio di prezzo è minimo:

la RTX 4090 passa da 1.899 euro a 1.859 euro

passa da 1.899 euro a la RTX 4080 passa da 1.429 euro a 1.399 euro

In altri mercati, invece, si registrano tagli più significativi. Ad esempio, in Germania la RTX 4090 Founders Edition registra un taglio di prezzo di 140 euro, arrivando a 1.819 euro. La rimodulazione verso il basso dei listini varia Paese per Paese ma è chiaro che c’è un trend evidente che ha spinto NVIDIA a tagliare il prezzo dei modelli di fascia alta.

Da notare che in Germania si registra anche un leggero taglio di prezzo della RTX 4070 Ti, la terza componente della famiglia RTX 40, nota in precedenza come RTX 4080 12 GB, che passa da 899 euro a 875 euro per la versione Custom.

Questi tagli ai prezzi di listino potrebbero tradursi in prezzi leggermente più bassi anche per le varianti realizzati dai partner di NVIDIA (ASUS, MSI etc.) che, in genere, applicano dei prezzi di listino leggermente più alti rispetto a quelli dei modelli Reference. Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme in merito.

Ricordiamo che NVIDIA ha in cantiere diverse novità per la sua gamma di schede video RTX 40 per desktop. Dopo aver completato la gamma per laptop, con modelli che vanno dalla RTX 4050 alla RTX 4090 già disponibili sul mercato, e aver lanciato i primi tre modelli della gamma desktop, l’azienda si prepara a nuovi lanci.

In arrivo c’è la RTX 4070 che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe debuttare sul mercato con un prezzo di listino molto vicino a quello della RTX 4070 Ti (si parla di circa 750 dollari) con un rincaro del 50% rispetto al listino del modello precedente, la RTX 3070.

Successivamente, NVIDIA porterà sul mercato i modelli più economici della gamma RTX 40. In cantiere, infatti, ci sarebbero la RTX 4060 e la RTX 4050 (potrebbero arrivare anche versioni Ti di queste schede). Il posizionamento commerciale, molto più del livello di prestazioni che sarà sicuramente superiore ai modelli attualmente sul mercato a parità di segmento, sarà fondamentale per capire l’impatto che queste schede potranno avere sul mercato.

NVIDIA deve fare i conti, ricordiamo, con una concorrenza sempre più solida. AMD, con le nuove Radeon RX 7900 XT e XTX hanno ottenuto ottime recensioni, arrivando sul mercato con un posizionamento commerciale abbastanza aggressivo, soprattutto in rapporto al rincaro dei prezzi applicato da NVIDIA.

Staremo a vedere, quindi, quali saranno le strategie di NVIDIA in merito ai prezzi delle RTX 4090 e 4080 ed anche al posizionamento delle nuove schede video RTX 40 che debutteranno nel corso dei prossimi mesi. Di certo, per acquistare una delle schede video di nuova generazione di NVIDIA bisognerà mettere in conto una spesa considerevole.

