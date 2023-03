Un nuovo coupon primaverile sbarca su eBay e permette di risparmiare su tantissimi prodotti tech: tra questi, oltre ai tablet Android e ai prodotti con Wear OS, spiccano diversi modelli di smartwatch. I dispositivi con i quali è possibile sfruttare lo sconto sono parecchi, ma ne abbiamo selezionati alcuni apposta per voi, tra i quali diversi Apple Watch. Vediamo come funziona il nuovo coupon e come utilizzarlo.

Tanti smartwatch in offerta col nuovo coupon MARZO23

Il nuovo coupon MARZO23 può essere utilizzato fino a tre volte per utente, con una spesa minima di 20 euro: garantisce uno sconto del 10% fino a un massimo di 100 euro (per ciascuna transazione) e può essere sfruttato per acquistare prodotti di diverse categorie, purché venduti dai rivenditori inseriti nella lista. Alcuni li abbiamo già visti un paio di giorni fa, ma oggi ci concentriamo su una selezione di smartwatch, tra i quali appaiono alcuni Apple Watch, sia GPS sia Cellular.

Ecco alcune delle offerte più interessanti da sfruttare con il coupon MARZO23 di eBay. I prezzi che vedete sono già stati abbassati del 10%.

Come si usa il coupon? È semplicissimo: non dovete fare altro che aggiungere un prodotto aderente al carrello e digitare MARZO23 all’interno del modulo di pagamento, nel campo riservato ai codici promozionali. Il pagamento deve essere effettuato tramite PayPal, carta di credito o di debito. Potete sfruttare il coupon fino a un massimo di tre volte entro il 31 marzo 2023 (fino alle 23:59). Se volete esplorare tutti gli scaffali virtuali alla ricerca di altri prodotti compatibili, potete seguire il link qui in basso, mentre qui potete consultare termini e condizioni.

Prodotti compatibili con il coupon MARZO23

Potrebbe interessarti: Recensione Amazfit GTR 4