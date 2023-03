Secondo un rapporto lanciato da Bloomberg, Microsoft ha investito diverse centinaia di milioni di dollari per costruire un supercomputer in grado di supportare ChatGPT, il bot di intelligenza artificiale di OpenAI, con l’obiettivo di supportarlo in maniera ancora maggiore e per creare modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti.

Il supercomputer è stato costruito utilizzando migliaia di GPU NVIDIA sulla sua piattaforma di cloud computing Azure. In questo modo Microsoft è riuscita a gestire una mole enorme di dati che hanno permesso ad OpenAI di sbloccare le capacità dell’intelligenza artificiale di ChatGPT e Bing, che recentemente ha accolto il bot all’interno del suo motore di ricerca.

Microsoft continuerà ad investire sempre di più nell’intelligenza artificiale

In un post pubblicato sul suo blog ufficiale, Microsoft ha affermato di stare continuando ad investire nell’infrastruttura di intelligenza artificiale di Azure, lanciando nuovi server virtuali che utilizzano le GPU Tensor Core H100 e A100 di NVIDIA, nonché la rete Quantum-2 InfiniBand. Ciò consentirà ad OpenAI e ad altre aziende che si affidano ad Azure di addestrare modelli di intelligenza artificiale ancora più grandi e complessi.

A detta di Scott Guthrie, vice presidente del settore AI e cloud di Microsoft, l’investimento è costato all’azienda centinaia di milioni di dollari ed è solo l’inizio di un piano di investimento multimiliardario verso OpenAI e ChatGPT, segno che le intenzioni di puntare sempre di più sull’intelligenza artificiale ci sono tutti.

