Volkswagen ha annunciato poco fa un nuovo evento per mercoledì 15 marzo. Sarà l’occasione per il lancio della ID.2, la nuova Golf elettrica stando a quanto riporta la stampa del settore, che non esclude tuttavia si tratti di un concept che vada ad anticipare la versione di serie che verrà prodotta a partire dal 2025, secondo il calendario.

Lo slogan pubblicitario realizzato da Volkswagen recita “More 2 come 4 you”, che secondo molti suggerisce proprio la Volkswagen ID.2 come protagonista dell’evento, nonostante gli accenni alle ID.5 GTX e a ID.4 possano indicare altro. Ma intanto scopriamo meglio cosa aspettarci.

Volkswagen ha fissato l’evento in cui dovrebbe presentare ID.2

I tempi potrebbero sembrare tutt’altro che maturi per un’auto elettrica il cui arrivo sul mercato è previsto nel 2025. Ma basta tornare indietro alla ID Concept, presentata da Volkswagen nel 2016 per debuttare 3 anni dopo col nome di ID.3, per rendersi conto che l’ipotesi non è affatto inverosimile.

La Volkswagen ID.2 sarebbe l’auto elettrica compatta a cinque posti per la città, secondo quanto emerso (da Autocar) l’erede di Golf, un modello tutto nuovo e completamente elettrico, il primo a essere basato sulla piattaforma MEB+, che dovrebbe poter garantire fino a 700 km di autonomia e tempi di ricarica decisamente ridotti rispetto alla generazione attuale, fra le altre cose.

Comunque, per il momento di ufficiale, a parte le poche informazioni che accompagnano il breve filmato qua sotto, non c’è nulla.

👁️ 🗨️ What makes a Volkswagen? More 2 come 4 you. ⏰ March 15th, 6:20pm CET 📍 LIVE on LinkedIn, YouTube and Twitter

#VWforthepeople pic.twitter.com/1Whl7KWXIf — Volkswagen News (@volkswagen) March 9, 2023

Non ci resta che pazientare ancora qualche giorno per trovare risposta a tutte le domande. L’appuntamento è per le 18:20 del 15 marzo; vi terremo aggiornati.

In copertina la nuova Volkswagen ID.3 restyling

