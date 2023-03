Anche se mancano ancora alcune settimane alla festa del papà, molti si stanno già guardando intorno per cercare il regalo più adatto al proprio genitore. Cafago, noto store online che spedisce anche dai magazzini europei, ha una proposta interessante, dedicata in particolare a quei papà che amano giocare all’aria aperta in compagnia dei propri figli o, perché no, anche da soli.

Wltoys XKS 144001 RC Buggy

Un’auto radiocomandata non è sempre in cima alla lista dei pensieri, ma se abitate in un piccolo centro o, meglio ancor, in campagna, questa idea può essere davvero simpatica. Wltoys XKS 144001 è la riproduzione di un buggy a trazione integrale, ideale quindi per essere utilizzato in mezzo a un prato o su terreni sconnessi, come il parco cittadino o una stradina di campagna.

Non pensate di trovarvi di fronte al solito modellino radiocomandato che si muove lentamente, visto che grazie a un motore 550 che opera a 20.000 giri al minuto l’auto riesce a raggiungere i 60 Km/h, roba da far invidia alla maggior parte dei modelli in circolazione. con la sola eccezione dei radiocomandi con motore a scoppio.

Previous Next Fullscreen

La batteria da 1.500 mAh si ricarica in circa 3 ore e offre un’autonomia che, a seconda della velocità, varia dai 7 ai 10 minuti. Ideale dunque per staccare velocemente in pausa pranzo o per qualche momento spensierato durante una passeggiata. In dotazione è presente un radiocomando a 2,4 GHz con una portata utile di 100 metri, per controllare l’auto anche da distante e realizzare dei veri e propri circuiti in cui correre.

Elevata anche la qualità costruttiva, con un frame in lega di alluminio ad alta resistenza, ingranaggi in lega di zinco, ammortizzatori a olio per un effetto più realistico ed efficace e con la capacità di resistere a sporco, acqua e fango, così da aumentare il divertimento. Il peso dell’auto è di circa 880 grammi a testimonianza della solidità costruttiva.

Nella confezione di vendita trovate l’auto, il telecomando, la batteria ricaricabile, il carica batterie e una piccola chiave per tutte le regolazioni. Potete acquistare Wltoys XKS 144001 su Cafago a soli 69,99 euro, a cui aggiungere circa 6 euro per la spedizione dal magazzino in Germania. In questo modo non avrete costi aggiuntivi e soprattutto la spedizione sarà molto più veloce.

Informazione Pubblicitaria