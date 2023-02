Era il mese di ottobre dello scorso anno quando WINDTRE annunciò un incremento del costo di attivazione di tutte le offerte di rete fissa Fibra FTTC e FTTH per clienti consumer e Partita IVA dai tradizionali 9,99 euro a 19,99 euro una tantum.

Ebbene, dopo aver aggiornato negli scorsi giorni i costi di disattivazione delle offerte di linea fissa e di migrazione verso altri operatori, si respira di nuovo aria di aumenti in casa WINDTRE: l’azienda, infatti, ha annunciato un altro innalzamento del costo di attivazione delle offerte di rete fissa con Fibra.

Sale ancora il costo di attivazione delle offerte di rete fissa WINDTRE con Fibra

Il suddetto incremento partirà dal 2 marzo 2023, salvo cambiamenti dell’ultima ora, e assesterà il costo di attivazione a 39,99 euro una tantum. Riguarderà le offerte WINDTRE Super Fibra sia con tecnologia FTTC che FTTH comprese le tariffe MIA Super Fibra per i già clienti mobile e quelle in versione Absolute senza modem.

Non si applicherà invece alle offerte FTTH con Open Fiber nelle aree bianche del paese il cui costo di attivazione è già stato incrementato il 20 febbraio a una cifra pari a 49,99 euro.

L’operatore ha tenuto a sottolineare come il costo di attivazione una tantum sia l’unico parametro sottoposto a modifica in quanto le restanti caratteristiche delle offerte Super Fibra (FTTC o FTTH) rimarranno invariate così come il canone mensile. Rimarrà tale anche la formula di gestione del pagamento rateale del modem – dilazionato in 48 mesi – e le modalità di recesso anticipato che comporteranno il pagamento dei costi di migrazione verso altro operatore o chiusura della linea nonché quello delle residue rate del modem ancora da fatturare.

Inalterata, invece, l’offerta FWA in versione Outdoor il cui costo di installazione rimarrà stabile sui 99,99 euro una tantum o pagabili tramite pagamento rateale di 3,99 euro al mese per 24 mesi facendo richiesta all’operatore in fase di stipula del contratto.

