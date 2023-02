Anche se Xiaomi si appresta a presentare la nuova generazione di tablet, Xiaomi Pad 5 è ancora un prodotto decisamente valido, grazie anche a diverse offerte che lo rendono particolarmente appetibile. Tra i vari accessori ufficiali troviamo anche una stilo, che permette di trasformare il tablet in un vero e proprio blocco note per prendere appunti o realizzare schizzi a mano.

Grazie a una offerta di TomTop oggi potete portarvi a casa la stilo a un prezzo particolarmente vantaggioso, e iniziare a sfruttarne le tantissime funzioni.

Xiaomi Stylus Pen per Pad 5/5 Pro

Grazie alla Stylus Pen ufficiale di Xiaomi è possibile cambiare completamente il proprio modo di lavorare col tablet, prendendo appunti sui documenti, aggiungendo note o realizzando schizzi e disegni. È possibile utilizzare la stilo al posto delle dita anche per le classiche gesture, oltre ad alcune gesture speciali attivabili solo con questo accessorio.

La stilo è decisamente leggera, appena 12,2 grammi e misura 152 millimetri e dispone di due tasti e di una punta soffice che può essere sostituita qualora dovesse consumarsi. Elevato il sampling rate, che arriva a 240 Hz, per una maggiore precisione nel disegno, mentre i 4096 livelli di pressione consentono di utilizzare diversi tratti e realizzare schizzi più efficaci.

Elevata anche l’autonomia visto che con una singola carica è possibile scrivere per 8 ore di fila, un risultato ottimo considerando peso e dimensioni. La ricarica avviene appoggiando la stilo sul lato lungo del tablet, dove un sistema magnetico tiene in posizione la penna e la ricarica in appena 18 minuti. E se la stilo è scarica basta lasciarla in carica per soli 60 secondi per avere 20 minuti di autonomia, sufficienti per le situazioni di emergenza.

In queste ore Xiaomi Stylus Pen per Xiaomi Pad 5/5 Pro è in offerta su TomTop a soli 59,51 euro, prezzo che include le spese di spedizione e soprattutto l’IVA. Questo significa che non dovrete pagare alcun dazio doganale o sovrapprezzo al momento dell’arrivo della merce in Italia.

Acquista Xiaomi Stylus Pen su TomTop a 59,51 euro

