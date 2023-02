L’aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7 include il supporto per il visore PS VR2, una gara contro una rivoluzionaria intelligenza artificiale, un tracciato classico GT e cinque nuove auto. Ecco i dettagli del corposo update gratuito per PlayStation 4 e PlayStation 5.

PlayStation VR2 (solo PS5) è ora utilizzabile in Gran Turismo 7

Utilizzando PS VR2 i giocatori potranno provare per la prima volta tutte le gare e le modalità di gioco (esclusa la modalità a schermo condiviso per 2 giocatori) con un nuovo livello di realismo e anche accedere all’esclusiva area “Showroom VR” tramite il Garage o ai concessionari in gioco per ammirare tutti i dettagli dei modelli delle auto in alta definizione in diversi scenari con varie condizioni di illuminazione.

L’esperienza in realtà virtuale sarà particolarmente coinvolgente grazie al Tone Mapping HDR messo a punto per l’occasione, al Foveated rendering della funzionalità di rilevamento degli occhi e al supporto per l’audio 3D dinamico.

Il tracciato classico Grand Valley torna con un look rinnovato

La variante completa “Highway 1” del tracciato Grand Valley è un circuito impegnativo con sezioni ad alta velocità e tortuose curve tecniche. La variante “Sud” più corta da 2 chilometri è caratterizzata da bruschi dislivelli e curve cieche che terranno sulle spine i piloti.

Gran Turismo 7 accoglie cinque nuove auto

Gran Turismo 7 dà il benvenuto alle seguenti auto: Honda RA272 del 1965, l’esemplare che ha segnato la prima vittoria di Honda in Formula 1, Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo, una potente auto di lusso futuristica disponibile in modalità strada e fuoristrada, Citroën DS 21 Pallas del 1970, una visione storica del futuro dalla Francia, e Porsche 911 Carrera RS (901) del 1973 che rappresenta un debutto nella storia della Porsche 911, la sfuggente RennSport.

Con questo aggiornamento è stato aggiunto anche il supporto per le foto in derapata e le funzionalità “Fase derapata” e “Sposta la visuale in alto e in basso” in Scapes.

Provate a battere Gran Turismo Sophy (solo PS5)

Gran Turismo Sophy è una rivoluzionaria IA da corsa dalle capacità sovrumane, sviluppata in collaborazione tra Sony AI, Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital. La modalità “Gran Turismo Sophy Race Together” offre ai giocatori di tutti i livelli di abilità l’opportunità di affrontare testa a testa GT Sophy in GT7 su quattro circuiti di difficoltà crescente, da pilota principiante a esperto.

La speciale modalità, disponibile come evento in gioco a tempo limitato dal 21 febbraio alla fine di marzo, offre un’anteprima di GT Sophy in GT7 e il feedback dei giocatori su questa speciale funzionalità iniziale sarà utilizzato per migliorarla continuamente nelle versioni future. Le gare contro GT Sophy saranno accessibili dopo aver raggiunto il livello collezionista 6.

Sophy potrebbe essere frustrante

Secondo TheGamer, Sophy utilizza alcune tecniche di corsa che possono essere tanto educative quanto frustranti da affrontare.

Alcuni giocatori hanno notato che Sophy attaccherà senza sosta e a volte in maniera molto aggressiva, mentre altri ritengono che sia troppo superba e sperano che la bravura dell’IA possa in futuro adattarsi a quella del giocatore.

Potrebbe interessarti: PlayStation VR2 in bella mostra nell’unboxing ufficiale di Sony